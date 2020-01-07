رياضة | عقب تأخر طائرتهم.. مصدر يؤكد حضور عائلة النجم العالمى"كريستيانو رونالدو"حفل الكاف بالغردقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقب تأخر طائرتهم.. مصدر يؤكد حضور عائلة النجم العالمى"كريستيانو رونالدو"حفل الكاف بالغردقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد مصدر مسئول باللجنة المنظمة لحفل الكاف بالغردقة، أن عائلة النجم العالمى كريستيانو رونالدو، ستشارك فى حفل أفضل لاعب فى أفريقيا 2019، موضحًا أن الطائرة الخاصة بالطيران التركى التى كانت تقلهم تأخرت عن الوصول لمطار الغردقة الدولى، ألا أنهم من المقرر وصولهم خلال اللحظات الأخيرة قبل انطلاق الحفل.
ووصل نجوم كرة القدم في أفريقيا ومصر وعدد من الفنانين والإعلاميين وكبار الشخصيات بالدولة، ومن المنتظر وصول عدد من الوزراء الذين أكدوا حضورهم للحفل، ومنهم أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار ونبيل مكرم وزيرة الهجرة.
وشهد المسرح العائم والمنطقة المحيطة به الذى يشهد حفل الكاف 2019 أضاء بأحدث أساليب الليزر والإضاءة الحديثة وأعمال الانفوجراف والفيديوجراف من قبل متخصصين على مستوى عالمى وأسطول سيارات حديثة لتنقلات الضيوف وفرق من الشباب لاستقبال الضيوف بدء من المطارات ومرافقتهم حتى مغادرة المدينة.
وأعلنت محافظة البحر الأحمر إنتهاء جميع الاستعدادات النهائية لإقامة حفل توزيع جوائز أفضل لاعب أفريقي الكاف 2019 المقام بمنطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة.