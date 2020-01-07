رياضة | شاهد.. مقر حفل الكاف 2019 على مسرح عائم بالغردقة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. مقر حفل الكاف 2019 على مسرح عائم بالغردقة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتأهب مقر انقعاد حفل الكاف بمنطقة سهل حشيش بالغردقة قبل بدء إستقبال الضيوف والحضور، استعدادًا للاعلان عن اختيار الافضل في افريقيا المقام على مسرح عائم فى أحد المنتجعات السياحية بالغردقة.

حيث تم وضع اضواء والعاب نارية علي الجاهزية لاطلاقها بعد الاعلان عن الفائز بعد اعلانه عبر رئيس الاتحاد الافريقي ورئيس الفيفا.

ومن المقرر ان تبدأ حفل اختيار الافضل بافريقيا مساء اليوم في تمام الساعة السابعة مساءًا بحضور مسؤلي كرة القدم الفيفا والاتحاد الافريقي، وعدد من نجوم الحرة الافريقية والعالمية.

وكانت أعلنت محافظة البحر الأحمر، جميع الاستعدادات النهائية لإقامة الحدث الرياضي العالمى حفل الكاف 2019 والذى يقام لأول مرة في مصر وتحتضنه سواحل مدينة الغردقة السياحية وسط تشديدات أمنية صارمة من قبل مديرية أمن البحر الأحمر.