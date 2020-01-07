رياضة | تعليق ناري من نجم الأهلي بشأن عدم حضور صلاح حفل الأفضل في إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من نجم الأهلي بشأن عدم حضور صلاح حفل الأفضل في إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عدم حضور محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي للحفل الذي يقيمه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لجوائز الأفضل في القارة لعام 2019.

وغرد إكرامي عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"عدم حضور نجم عالمي حفل لن يتم تتويجه فيه حتي لو مقام في بلده هو امر كروي بحت ليس له أي ابعاد اخري حدث من قبل مع كثير من اللاعبين فهو حزن بشري طبيعي علي مجهود تمني اللاعب ان يكافأ عليه".

وأضاف :"فاستضافة مصر للحفل يجعل شيء من العتاب مقبول و لكن الهجوم الشديد علي اللاعب و انتهاز الفرصة لتحويل الأمر الي مقارنات مع غيره و مزايدات علي دعم بلده شيء غير مفهوم و غير مبرر و غير مقبول".

وتابع :"لاعب الكره مهما علا شأنه و نجوميته في النهاية هو بشر لا يمكن ان يتحلي بالمثالية دائما فظهور صلاح في الحفل مع علمه بعدم التتويج هو قمة الروح الرياضية التي لا يمكن ان تكون ميزاناً للحكم".

وأتم :"مع العلم إني تمنيت حضوره تفادياً لهذا اللغط الذي اخشي ان يؤثر علي تركيزه فيما تبقي من الموسم".