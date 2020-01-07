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جماهير برشلونة تقع في المحظور

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جماهير برشلونة تقع في المحظور

أطلقت مجموعة من جماهير برشلونة "Boixos Nois" في مدرجات ملعب "يوهان كرويف" هتافات ساخرة وأخرى عنصرية خلال مباراة لكرة القدم بين الفريق الثاني (B) لبرشلونة وإسبانيول.  

وسخرت مجموعة "الأولتراس" من لاعب فريق إسبانيول الراحل دانيال خاركي، وهتف المشجعون "إذا سجل داني خاركي، سيكون ذلك هدف الشبح".

كما ردد المشجعون صيحات نازية، وذلك وفقا لموقع "RAC1"، وقامت الشرطة في نهاية الشوط الأول، بإخراج مثيري الشغب من الملعب.

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وبدأ مسؤولو برشلونة بالتحقيق في "واقعة" مجموعة "Boixos Nois" في مدرجات ملعب "يوهان كرويف". 

بينما انتهى "الديربي الكتالوني" بين الفريق الأول لبرشلونة وإسبانيول بالتعادل الإيجابي (2-2)، الذي أقيم على ملعب "باور 8" في مدينة برشلونة، وذلك ضمن منافسات الجولة 19 من الليغا الإسبانية.

يذكر أن المدافع داني خاركي دافع عن ألوان إسبانيول خلال الفترة ما بين (2002-2009)، وتوفي في عام 2009 عن عمر ناهز 26 عاما إثر نوبة قلبية، أثناء اتصال هاتفي مع صديقته.

 

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