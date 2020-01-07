شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشكيل ناري لأهلي جدة أمام الهلال في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020 أعلن فريق الأهلي السعودي بقيادة المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق الهلال في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- حراسة المرمى : ياسر المسيليم. Advertisements خط الدفاع : لوكاس ليما - محمد الخبراني - محمد ال فتيل -يزيد البكر. خط الوسط : جوزيف دي سوزا - ساريتش - يوسف البلايلي - عبدالفتاح عسيري. خط الهجوم : دجانيني - عمر السومة. ويذكر أن فريق الأهلي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة، بينما يحل فريق الهلال في المركز الثاني برصيد 24 نقطة.

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