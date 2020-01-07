شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقرير | الأهلي Vs الهلال .. هل يحسم الزعيم القمة الأغلى عربياً أم يبقى جروس أسطورة لا تُقهر ؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

ينتظر عشاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بشغف كبير مباراة القمة السعودية الأغلي عربياً بين الهلال وأهلي جدة في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة من البطولة المحلية والمقرر إقامته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب".



موعد مباراة الهلال ضد أهلي جدة والقنوات الناقلة

وفي سياق متصل تُقام مباراة الهلال ضد أهلي جدة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة في تمام الساعة 8:00 بتوقيت مكة المكرمة و9:00 بتوقيت أبوظبي و7:00 بتوقيت القاهرة.

وسيذاع اللقاء حصرياً عبر قناة الرياضية السعودية 1 بأداء صوتي للمعلق المتميز فهد العتيبي، بالإضافة إلى إذاعتتها عبر شاشة الرياضية السعودية 3 بتعليق جعفر الصليح.

تشكيل أهلي جدة المُتوقع لموقعة الهلال .. القناص السوري يقود الهجوم

وبالحديث عن موقعة الديربي السعودي فمن المتوقع أن يبدأ السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق أهلي جدة تشكيل فريقه ضد الهلال، مساء اليوم الثلاثاء على استاد من الجولة الحادية عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان كالتالي:_

حراسة المرمى: ياسر المسيليم

خط الدفاع: يزيد البكر، محمد خبراني، محمد آل فتيل، لوكاس ليما

خط الوسط: جوزيف دي سوزا، ساريتش، عبدالفتاح عسيري، يوسف بلايلي

خط الهجوم: عمر السومة، تفاريس

ترتيب أهلي جدة في جدول الدوري السعودي

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يدخل أبناء المدرب السويسري كريستان جروس مباراة الزعيم وهم في المركز الرابع برصيد 23 من لعب 12 مباراة ، حقق الأخضر الفوز في 7 مناسبات وتعادل في جولتين وتلقى الفريق الخسارة ثلاثة مواجهات كانت آخرها أمام الشباب بهدف نظيف ضمن إطار منافسات الجولة الحادية عشرة.

تشكيل الهلال المُتوقع لموقعة الليلة...مثلث الرعب

وعلى الجانب الآخر قد نشهد تغييرات في تشكيل الروماني رازفان لوشيسكو بالدفع بالقوة الهجومية كاملة في بداية المباراة رغبة منه في إنهاء اللقاء بتسجيل عدد من الأهداف عن طريق قوته الهجومية المرعبة حيث يُتوقع أن يكون التكشيل كالتالي:_

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: محمد البريك، علي البليهي، محمد جحفلي، ياسر الشهراني

خط الوسط: جوستافو كويلار، محمد كنو، سالم الدوسري

خط الهجوم: جوميز، سيباستيان جيوفينكو، أندريه كاريلو

ترتيب الهلال السعودي في الدوري

يدخل اللقاء مباراة الليلة محتلا صافة ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة، بفارق 5 نقاط عن النصر المتصدر ويسعي بطل دوري أبطال آسيا للفوز في لقاء الديربي من أجل الاقتراب أكثر من صدارة البطولة المحلية.

قمة الأهلي والهلال الأغلي عربياً

وتعد قمة الهلال وأهلي جدة الأغلى عربياً من الناحية التسويقية حيث ذكر موقع “ترانسفير ماركت” للإحصائيات، أن قيمة لاعبي الأهلي التسويقية أعلى من الهلال، حيث تبلغ قيمة الراقي 263 مليون ريال أي ما يعادل 70 مليون دولار”، مقابل 194.9 مليون ريال وهو ما يعادل 51.9 مليون دولار للزعيم.

وأخيراً ما علينا سوى مشاهدة متعة القمة المرتقبة بين الهلال وأهلي جدة لنرى هل يستطيع بطل آسيا فك شفرة الضيف الثقيل أم يبقى السويسري كريستان جروس شبح الزعيم الذي لا يُقهر؟