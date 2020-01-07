تعرف على أسماء المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية 2020

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جدة - عمرو شويل تقام دورة الألعاب الأولمبية 2020 فى طوكيو باليابان ، بمشاركة المنتخبات المصرية، من مختلف اللعبات الرياضية ، سواء على مستوى منافسات الفردى أو الفرق أو الزوجى المختلط ، ومازال هناك عدة بطولات مؤهلة للأولمبياد على مستوى الرياضات الأخرى الجماعية بعدما نجح المنتخب الأوليمبى للشباب فى كرة القدم حجز تذكرة طوكيو عبر بوابة أمم أفريقيا التى إستضافتها مصر نوفمبر الماضى . و يرصد الخليج 365 أسماء المتأهلين رسميا حتى الأن فى التقرير التالى : المصارعة الجمباز مندى محجوب فى منافسات الفردى العام للجمباز سيدات بعد احتلالها المركز ١٧ لغير المتأهلات من الفرق فى بطولة العالم ". الخماسى الحديث هايدى عادل تاهلت فى منافسات السيدات للخماسى الحديث بعد فوزها بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة شريف نظير تأهل فى منافسات الرجال للخماسى الحديث بعد فوزه بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة الرماية عزمى محيلبة فى منافسات الاإكيت فى رماية الخرطوش للرجال بعد فوزه ببرونزية كأس العالم المؤهلة "كوتة عالمية" أحمد زاهر فى منافسات التراب فى رماية الخرطوش بعد فوزه بفضية كأس العالم المؤهلة "أول المتأهلين بالكوتة العالمية . يوسف حلمى فى منافسات رماية ١٠ متر بندقية للرجال بعد فوزه بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة شيماء حشاد فى منافسات رماية ١٠ متر بندقية للسيدات بعد فوزها بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة ماجى العشماوى فى منافسات رماية أطباق الحفرة للسيدات بعد فوزها بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة سامى عبد الرازق فى منافسات رماية ١٠ متر مسدس للرجال بعد فوزه بفضية بطولة أفريقيا المؤهلة عبد العزيز محيلبة فى منافسات رماية أطباق الحفرة للرجال بعد فوزه بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة رضوى عبد اللطيف فى منافسات رماية ١٠ متر مسدس ضغط هواء للسيدات بعد فوزها بفضية بطولة أفريقيا المؤهلة مسكات على فى منافسات رماية ١٠ متر مسدس ضغط هواء للسيدات بعد فوزها ببرونزية بطولة أفريقيا المؤهلة أسامة السعيد فى منافسات رماية ٥٠ متر بندقية ٣ أوضاع للرجال بعد فوزه بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة مصطفى حمدى فى منافسات الاسكيت فى رماية الخرطوش للرجال بعد فوزه بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة الزهراء شعبان فى منافسات رماية ٥٠ متر بندقية ٣ أوضاع للسيدات بعد فوزها بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة و الجدير بالذكر أن لاعبو الرماية حصلول على كوتة لمصر مقاعد ، و يحق الإتحاد إختيار لاعبين أخرين . Advertisements السباحة منتخب مصر للسباحة التوقيعية فى منافسات الأداء الفنى و الحر للفرق و منافسات الأداء الفنى و الحر للزوجى بعد احتلالهم أفضل تصنيف أفريقى فى بطولة العالم على خلف الله فى سباق ٥٠ متر سباحة حرة بعد تحقيقه ستاندرد A المؤهل فى نصف نهائى بطولة العالم بزمن ٢١:٩٨ ثانية تنس الطاولة منتخب السيدات لتنس الطاولة فى منافسات الفرق للسيدات بعد فوزه بذهبية دورة الألعاب الأفريقية بالإضافة إلى مقعدين فى منافسات الفردى للسيدات منتخب الرجال لتنس الطاولة فى منافسات الفرق للرجال بعد فوزه بذهبية دورة الألعاب الأفريقية بالإضافة إلى مقعدين فى منافسات الفردى للرجال. التنس ميار شريف فى منافسات فردى السيدات للتنس الأرضى بعد فوزها بذهبية دورة الألعاب الأفريقية. محمد صفوت فى منافسات فردى الرجال للتنس الأرضى بعد فوزه بذهبية دورة الألعاب الأفريقية "أول مرة فى تاريخ مصر" القوس و السهم الزوجى المختلط للقوس و السهم فى منافسات الزوجى المختلط للقوس و السهم بالإضافة إلى مقعد فى منافسات فردى الرجال و مقعد فى منافسات فردى السيدات و ذلك بعد فوزه بذهبية دورة الألعاب الأفريقية الكانوى و الكاياك سما فاروق فى سباق ٥٠٠ متر للقارب الفردى فى الكاياك بعد فوزها ببرونزية دورة الألعاب الأفريقية . على حسن فى سباق ٢٠٠ متر للقارب الفردى فى الكاياك بعد فوزه ببرونزية دورة الألعاب الأفريقية . الشراع على بدوى فى مسابقة الليزر فى الشراع بعد فوزه بفضية بطولة أفريقيا المؤهلة. خلود منسى فى مسابقة الليزر فى الشراع بعد فوزها بفضية بطولة أفريقيا المؤهلة. التجديف عبد الخالق البنا فى سباق القارب الفردى فى التجديف بعد فوزه بذهبية التصفيات الأفريقية المؤهلة الفروسية منتخب مصر للفروسية فى مسابقة الفرق بعد فوزه بذهبية تصفيات أفريقيا و الشرق الأوسط المؤهلة ، بالإضافة إلى ثلاثة مقاعد فى مسابقة الفردى . الغطس مهاب مهيمن فى منافسات الغطس ٣ متر سلم متحرك للرجال بعد فوزه بذهبية بطولة أفريقبا المؤهلة يوسف عزت فى منافسات الغطس ١٠ متر منصة ثابتة للرجال بعد فوزه بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة مها عبد السلام : فى منافسات الغطس ١٠ متر منصة ثابتة للسيدات بعد فوزها بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة

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