شكرا لقرائتكم باسم مرسي يتقدم للإنتاج الحربي على المصري بالشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول بين المصري والإنتاج الحربي بتقدم فريق العجلات الحربية بهدف دون رد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في الجولة الثانية عشر، من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، والمقام على إستاد الجيش بالسويس.

سجل هدف الإنتاج مهاجم الفريق باسم مرسى، في الدقيقة 38، مستغلا خطأ من حارس المصري داخل منطقة الجزاء.

ويحتل النادي المصري قبيل اللقاء المركز التاسع برصيد 14، بينما يحتل فريق الانتاج الحربي المركز السابع برصيد 16 نقطة.

جاء تشكيل المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: محمد جابر، كريم عراقي، سعيدو سميبوري، عمر كمال

خط الوسط: عمرو موسى، فريد شوقي، أحمد ياسر، حسان علي

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خط الهجوم: مفتاح طقطق، محمود وادي

وجاء تشكيل الإنتاج الحربي كالتالي :

حارس: عامر عامر

الدفاع: أحمد مجدي، معاذ الحناوي- محمود البدري، أحمد شديد قناوي

الوسط: موسى دياورا، محمود عادل، محمد بازوكا، إبراهيم عبد الخالق

الهجوم: مامادو نياس، باسم مرسي.