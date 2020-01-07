شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يضع شرطين أساسيين قبل مناقشة العروض المقدمة للمنتخب الأولمبى لخوض وديات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع اتحاد الكرة شرطين أساسيين قبل مناقشة العروض المقدمة للمنتخب الأولمبى لخوض مباريات ودية معه خلال الفترة المقبلة، ضمن برنامج الاعداد لأولمبياد طوكيو 2020، وقررت اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية أن يواجه المنتخب الأولمبى منتخبات تأهلت بالفعل إلى الأولمبياد بحيث يستفيد الفراعنة فنيا من مواجهة أى مدرسة سيواجهها، بجانب حصول اتحاد الكرة على مقابل مادى للموافقة على قبول أحد العروض خاصة وان المنتخب الأولمبى تلقى أكثر من عرض مثل اليابان ورومانيا وكوريا الجنوبية.

ويحضر شوقى غريب وعلاء عبد العزيز، المدير الإدارى للفراعنة، مراسم سحب قرعة أولمبياد طوكيو 2020، بعدما تلقى اتحاد الكرة خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يخطرهم بإقامة قرعة أوليمبياد طوكيو 2020 فى النصف الثانى من شهر أبريل المقبل بطوكيو، فى إطار الإعداد للمشاركة فى الأولمبياد المقرر لها يوليو المقبل حيث يبدأ الفراعنة مبارياتهم يوم 23 من نفس الشهر ثم 26 و29 على أن يتأهل الفريقان أصحاب المراكز الأول والثاني لدور الـ8 .

وكشف شوقى غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، أن القرعة ستقام فى إبريل وتم الاستقرار على سفر شوقى غريب ومعه علاء عبد العزيز مدير المنتخب إلى جانب أحمد عبدالله عضو اللجنة الخماسية والمشرف على المنتخب وسيتم زيارة المدينة التى ستستضيف مباريات المنتخب عقب القرعة وأيضًا الفنادق والملاعب الخاصة بالبطولة.

Advertisements

واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، بقيادة شوقى غريب، على ضم قائمة تضم 50 لاعبًا وإرسال القائمة النهائية فى شهر يونيو من العام المقبل إلى الاتحاد الدولى "فيفا" استعدادًا للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020، واشترط الفيفا على المنتخبات المتأهلة للأولمبياد ضرورة إرسال قائمة تضم 50 لاعبًا على أن يتم إرسال القائمة النهائية فى يوليو والتى تضم 18 لاعبًا، بالإضافة إلى 3 لاعبين احتياطى يتم استبعادهم قبل أول مباراة رسمية للمنتخب فى الأولمبياد.

الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى عقد عدة اجتماعات من أجل اختيار القائمة التى تضم 50 لاعبًا حتى يتمكن من ضم كل اللاعبين المتاحين وفى نفس المرحلة العمرية التى يسمح لهم بالمشاركة فى الأولمبياد، على أن يتم اختيار القائمة النهائى التى تضم 18 لاعبًا من بين هؤلاء الخمسين.

الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى يضم شوقى غريب مديرًا فنيًا ومعتمد جمال مدرب عام ووائل رياض شيتوس ومحمد شوقى مدربين وأسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى والدكتور علاء عبد العزيز مدير المنتخب وأيمن سليمان إدارى والدكتور أيمن زين طبيب.