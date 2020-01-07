شكرا لقرائتكم الزمالك يحتفل بعيد ميلاد أيمن طاهر الـ 54 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفلت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك، بعيد ميلاد أيمن طاهر مدرب حراس الفريق الكروى الأول السابق، ومدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى الحالى، الـ 54 حيث إنه من مواليد 7 يناير 1966، ونشرت الصفحة صورة أيمن طاهر معلقين عليها: "عيد ميلاد سعيد لحارسنا و مدرب حراس مرمى فريقنا السابق أيمن طاهر؛ كل عام و أنت بخَير".

أيمن طاهر تولى تدريب حراس مرمى نادي الزمالك منذ عام 2014، وفي 2019 أصبح مدرب حراس مرمى منتخب مصر لكرة القدم تحت قيادة حسام البدري، وسبق له أن عمل مدربًا لحراس المرمى في العديد من الأندية المصرية أبرزها الاتحاد السكندرى واتحاد الشرطة، وأيضًا مدربًا لحراس المرمى بقطاع الناشئين بالقلعة البيضاء في 2014، وكان شارك في مباراتان مع المنتخب الوطني أمام منتخبي فنلندا في 11 يناير 1989 وكوريا الجنوبية في 18 فبراير 1990، واستقبلت شباكه خلالها هدفًا وحيدًا وكان ضمن تشكيلة المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس العالم لكرة القدم 1990.

وكان حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى عقد اجتماعًا بحضور محمد بركات مدير المنتخب بجهازه الفنى طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر للاتفاق والتنسيق على متابعة مباريات الدورى الممتاز خلال المرحلة المقبلة للوقوف على أفضل العناصر المناسبة لاختيارات المنتخب فى الارتباط الرسمى خلال أجندة مارس المقبل، واستعرض حسام البدرى خلال الجلسة التى عقدت بمقر اتحاد الكرة اليوم خريطة العمل والوقوف على أهم احتياجات المنتخب وتذليل كل الصعوبات.

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وكان عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة قد اجتمع مع حسام البدرى لتذليل العقبات أمام استعدادات المنتخب خلال المرحلة المقبلة والتأكيد على دعم وتوفير احتياجات الجهاز الفنى فى مشواره بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكذلك تصفيات أمم أفريقيا 2021

وشهد الاجتماع حضور محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد ومحمد بركات مدير المنتخب.