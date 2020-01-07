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شكرا لقرائتكم الزمالك يحتفل بعيد ميلاد أيمن طاهر الـ 54 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل احتفلت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك، بعيد ميلاد أيمن طاهر مدرب حراس الفريق الكروى الأول السابق، ومدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى الحالى، الـ 54 حيث إنه من مواليد 7 يناير 1966، ونشرت الصفحة صورة أيمن طاهر معلقين عليها: "عيد ميلاد سعيد لحارسنا و مدرب حراس مرمى فريقنا السابق أيمن طاهر؛ كل عام و أنت بخَير".
وكان حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى عقد اجتماعًا بحضور محمد بركات مدير المنتخب بجهازه الفنى طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر للاتفاق والتنسيق على متابعة مباريات الدورى الممتاز خلال المرحلة المقبلة للوقوف على أفضل العناصر المناسبة لاختيارات المنتخب فى الارتباط الرسمى خلال أجندة مارس المقبل، واستعرض حسام البدرى خلال الجلسة التى عقدت بمقر اتحاد الكرة اليوم خريطة العمل والوقوف على أهم احتياجات المنتخب وتذليل كل الصعوبات.
وكان عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة قد اجتمع مع حسام البدرى لتذليل العقبات أمام استعدادات المنتخب خلال المرحلة المقبلة والتأكيد على دعم وتوفير احتياجات الجهاز الفنى فى مشواره بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكذلك تصفيات أمم أفريقيا 2021
وشهد الاجتماع حضور محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد ومحمد بركات مدير المنتخب.
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