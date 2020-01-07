شكرا لقرائتكم وفاة خميس العويران اللاعب السابق للمنتخب السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - توفي لاعب وسط المنتخب السعودي لكرة القدم سابقا خميس العويران يوم الثلاثاء عن 46 عاما بعد معاناة مع المرض بحسب ما نعاه الاتحاد السعودي للعبة.
وانهالت عبارات العزاء والمواساة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد شهد "تويتر"، تدشين وسم "خميس العويران في ذمة الله"، وتصدر قائمة الأكثر تداولاً في السعودية، وكان خميس العويران قد أدخل مؤخراً أحد المستشفيات، بعد تعرضه لوعكة صحية.
وكان خميس العويران بدأ مشواره الاحترافي مع نادي الهلال في الفترة ما بين عامي 1997 و2001، وبعدها انتقل إلى الاتحاد وظل ضمن صفوفه حتى عام 2007، قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم، وقد لعب العويران بقميص المنتخب السعودي لمدة عشرة أعوام بين عامي 1994 و2004.
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