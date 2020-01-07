"ضربها في الشارع".. تفاصيل وأسباب اعتذار لاعب المصري لزوجته على فيس بوك.. "سامحيني"

تفاعلت العديد من صفحات السوشيال ميديا مع رسالة لاعب النادى المصرى محمود حمد، التى طلب فيها من زوجته السماح، مُطالبًا العديد بمشاركة الرسالة، كى تصل إلى زوجته وتسامحه، حيث تم مشاركة الرسالة بشكل كبير والتأكيد على أنها أمر إيجابى أن يعتذر اللاعب إلى زوجته.

وكتب حمد فى رسالته على صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك": "دى رسالة عايزها توصل لمراتى وعايزكوا تساعدونى إنها تشوفها، أول حاجة أنا بتأسفلك قدام كل الناس وبطلب منك تسامحينى وأنا مكنتش عارف قيمتك يا حبيبتى عايزك متزعليش منى وتسامحينى".

وتابع لاعب النادى المصرى فى رسالته: "وأنا مستعد أعمل أى حاجة عشان أراضيكى ونرجع تانى أنا وإنتى، أنا غلطان وغلطى كبير وندمان مهما ألف الدنيا مش هلاقى زيك، مفيش حد يتقارن بيكى سامحينى أنا بحبك وهفضل أحبك، كله يعمل شير وقولولها سامحينى".

رسالة محمود حمد رسالة محمود حمد

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وذهبت بعض صفحات السوشيال ميديا إلى أن هذا البوست بسبب تعدي حمد على زوجته في الشارع، ولكن لم يعقب على تلك الاتهامات كلا من اللاعب أو زوجته.

658 اللاعب وزوجتة

وكان إيهاب جلال المدير الفنى للمصري البورسعيدى قد قرر قبل فترة، خصم 250 ألف جنيه من محمود حمد لاعب الفريق الأول بعد طرده خلال المباراة الودية التي جمعت الفريق أمس بنظيره فريق وادي دجلة بسبب اعتراضه المبالغ فيه ضد الحكم، مع ايقاف اللاعب عن التدريب مع الفريق الأول لمدة شهر .

كما قرر الجهاز الفني أيضاً خصم مبلغ 50 ألف جنيه من أحمد عادل ميسي الوافد الجديد للفريق من الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة مع ايقافه عن التدريب مع الفريق الأول لمدة شهر أيضاً، بداعى اشتباك اللاعب مع زملائه وخروجه عن النظام المتبع داخل الفريق، من أجل ضرب المنشقين عن الروح التى يرغب إيهاب جلال فى فرضه داخل صفوف بورسعيد