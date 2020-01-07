قبل ساعات من الإعلان عن أفضل لاعب إفريقي.. صلاح يفوز بجائزة جديدة

كتب: ضياء السقا

توج النجم المصري، محمد صلاح، بجائزة أفضل هدف في العقد الأخير مع ليفربول.

وأعلن ليفربول عبر موقعه الرسمي على تويتر، أن صلاح نال الجائزة عن هدفه في شباك توتنهام بالدوري الإنجليزي، الموسم الماضي، في فبراير 2018، عندما تسلم الفرعون الكرة فى الجانب الأيسر لمرمى السبيرز، وراوغ أربعة لاعبين بمهارة فائقة قبل تسديد الكرة في الشباك.

وتفوق هدف صلاح على هدف ديفوك أوريجي فى برشلونة بدورى أبطال أوروبا والذي احتل الوصافة، وهدف إيمرى كان في واتفورد (مايو 2017) والذى احتل المركز الثالث، وذلك في استفتاء شارك فيه نحو 40 ألف من مشجعي النادي الإنجليزي.

شاهد هدف صلاح

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وتأتي هذه الجائزة، قبل ساعات من الإعلان الرسمي عن الفائز بأفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، بالحفل المقرر إقامته في التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، بالغردقة .

ويتنافس نجم منتخب مصر محمد صلاح، وزميله السنغالي ساديو ماني، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي على لقب أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن ساديو ماني الأقرب للفوز بالجائزة هذا العام، بعدما هيمن عليها صلاح خلال عامي 2017، و2018.

وتأكد غياب صلاح، عن الحفل، بعدما أرسل خطابًا للاتحاد الإفريقي يعتذر من خلاله عن عدم الحضور، نظرًا لوجود عائلته في إنجلترا.

وكانت التكهنات قد أشارت إلى نية صلاح بعد الحضور بعد التسريبات التي أشارت إلى فوز ماني بالجائزة.

وزادت تلك التكهنات بعد وصول النجم السنغالي على متن الطائرة الخاصة التي نقلته من إنجلترا، ولم يتواجد معه صلاح ولا رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي.