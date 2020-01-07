شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المصريين المتأهلين إلى أولمبياد طوكيو 2020 حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو باليابان، بمشاركة المنتخبات المصرية، من مختلف اللعبات الرياضية، سواء على مستوى منافسات الفردي أو الفرق أو الزوجي المختلط، وما زال هناك عدة بطولات مؤهلة للأولمبياد على مستوى الرياضات الأخرى الجماعية بعدما نجح المنتخب الأوليمبى للشباب فى كرة القدم حجز تذكرة طوكيو عبر بوابة أمم أفريقيا التى استضافتها مصر نوفمبر الماضي.

ويرصد ”الخليج 365” أسماء المتأهلين رسميًا حتى الآن في التقرير التالي:

المصارعة

محمد إبراهيم كيشو تأهل فى منافسات وزن 67 كجم للمصارعة الرومانية بعد تأهله لنصف نهائى بطولة العالم وضمانه مركزًا من الستة المراكز الأولى المؤهلة.

الجمباز

مندى محجوب فى منافسات الفردى العام للجمباز سيدات بعد احتلالها المركز 17 لغير المتأهلات من الفرق فى بطولة العالم.

الخماسى الحديث

هايدى عادل تأهلت فى منافسات السيدات للخماسى الحديث بعد فوزها بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة

شريف نظير تأهل فى منافسات الرجال للخماسى الحديث بعد فوزه بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة

الرماية

عزمى محيلبة فى منافسات السكيت فى رماية الخرطوش للرجال بعد فوزه ببرونزية كأس العالم المؤهلة "كوتة عالمية"

أحمد زاهر فى منافسات التراب فى رماية الخرطوش بعد فوزه بفضية كأس العالم المؤهلة "أول المتأهلين بالكوتة العالمية".

يوسف حلمى فى منافسات رماية 10 أمتار بندقية للرجال بعد فوزه بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة

شيماء حشاد فى منافسات رماية 10 أمتار بندقية للسيدات بعد فوزها بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة

ماجى العشماوى فى منافسات رماية أطباق الحفرة للسيدات بعد فوزها بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة

سامى عبد الرازق فى منافسات رماية 10 أمتار مسدس للرجال بعد فوزه بفضية بطولة أفريقيا المؤهلة

عبد العزيز محيلبة فى منافسات رماية أطباق الحفرة للرجال بعد فوزه بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة

رضوى عبد اللطيف فى منافسات رماية 10 أمتار مسدس ضغط هواء للسيدات بعد فوزها بفضية بطولة أفريقيا المؤهلة

مسكات على فى منافسات رماية 10 أمتار مسدس ضغط هواء للسيدات بعد فوزها ببرونزية بطولة أفريقيا المؤهلة

أسامة السعيد فى منافسات رماية 50 أمتار بندقية ٣ أوضاع للرجال بعد فوزه بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة

مصطفى حمدى فى منافسات السكيت فى رماية الخرطوش للرجال بعد فوزه بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة

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الزهراء شعبان فى منافسات رماية 50 متر بندقية 3 أوضاع للسيدات بعد فوزها بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة

جدير بالذكر أن لاعبي الرماية حصلول على كوتة لمصر مقاعد، ويحق الاتحاد اختيار لاعبين آخرين.

منتخب مصر للسباحة التوقيعية فى منافسات الأداء الفنى والحر للفرق ومنافسات الأداء الفنى والحر للزوجى بعد احتلالهم أفضل تصنيف أفريقى فى بطولة العالم.

على خلف الله فى سباق 50 متر سباحة حرة بعد تحقيقه ستاندرد A المؤهل فى نصف نهائى بطولة العالم بزمن 21:98 ثانية

منتخب السيدات لتنس الطاولة فى منافسات الفرق للسيدات بعد فوزه بذهبية دورة الألعاب الأفريقية بالإضافة إلى مقعدين فى منافسات الفردى للسيدات.

منتخب الرجال لتنس الطاولة فى منافسات الفرق للرجال بعد فوزه بذهبية دورة الألعاب الأفريقية بالإضافة إلى مقعدين فى منافسات الفردى للرجال.

التنس

ميار شريف فى منافسات فردى السيدات للتنس الأرضى بعد فوزها بذهبية دورة الألعاب الأفريقية.

محمد صفوت فى منافسات فردى الرجال للتنس الأرضى بعد فوزه بذهبية دورة الألعاب الأفريقية "أول مرة فى تاريخ مصر"

الزوجى المختلط للقوس والسهم فى منافسات الزوجى المختلط للقوس والسهم بالإضافة إلى مقعد فى منافسات فردى الرجال ومقعد فى منافسات فردى السيدات وذلك بعد فوزه بذهبية دورة الألعاب الأفريقية

الكانوى والكاياك

سما فاروق فى سباق 500 متر للقارب الفردى فى الكاياك بعد فوزها ببرونزية دورة الألعاب الأفريقية.

على حسن فى سباق 200 متر للقارب الفردى فى الكاياك بعد فوزه ببرونزية دورة الألعاب الأفريقية.

الشراع

على بدوى فى مسابقة الليزر فى الشراع بعد فوزه بفضية بطولة أفريقيا المؤهلة.

خلود منسى فى مسابقة الليزر فى الشراع بعد فوزها بفضية بطولة أفريقيا المؤهلة.

التجديف

عبد الخالق البنا فى سباق القارب الفردى فى التجديف بعد فوزه بذهبية التصفيات الأفريقية المؤهلة

منتخب مصر للفروسية فى مسابقة الفرق بعد فوزه بذهبية تصفيات أفريقيا والشرق الأوسط المؤهلة، بالإضافة إلى ثلاثة مقاعد فى مسابقة الفردى.

الغطس

مهاب مهيمن فى منافسات الغطس 3 أمتار سلم متحرك للرجال بعد فوزه بذهبية بطولة أفريقبا المؤهلة

يوسف عزت فى منافسات الغطس 10 أمتار منصة ثابتة للرجال بعد فوزه بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة

مها عبد السلام: فى منافسات الغطس 10 متر منصة ثابتة للسيدات بعد فوزها بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة