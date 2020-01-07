شكرا لقرائتكم خبر عن "التأهل والمقابل المادى".. اتحاد الكرة يضع شرطين لوديات المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع اتحاد الكرة شرطين أساسيين قبل مناقشة العروض المقدمة للمنتخب الأولمبي لخوض مباريات ودية معه خلال الفترة المقبلة، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو 2020، وقررت اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية أن يواجه المنتخب الأولمبى منتخبات تأهلت بالفعل إلى الأولمبياد بحيث يستفيد الفراعنة فنيًا من مواجهة أي مدرسة سيواجهها، بجانب حصول اتحاد الكرة على مقابل مادى للموافقة على قبول أحد العروض خاصة أن المنتخب الأولمبي تلقى أكثر من عرض مثل اليابان ورومانيا وكوريا الجنوبية.

ويحضر شوقى غريب وعلاء عبد العزيز، المدير الإدارى للفراعنة، مراسم سحب قرعة أولمبياد طوكيو 2020، بعدما تلقى اتحاد الكرة خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يخطرهم بإقامة قرعة أوليمبياد طوكيو 2020 فى النصف الثانى من شهر أبريل المقبل بطوكيو، في إطار الإعداد للمشاركة فى الأولمبياد المقرر لها يوليو المقبل حيث يبدأ الفراعنة مبارياتهم يوم 23 من نفس الشهر ثم 26 و29 على أن يتأهل الفريقان أصحاب المراكز الأول والثاني لدور الـ8.

وكشف شوقى غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن القرعة ستقام في إبريل وتم الاستقرار على سفر شوقي غريب ومعه علاء عبد العزيز مدير المنتخب إلى جانب أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية والمشرف على المنتخب وسيتم زيارة المدينة التى ستستضيف مباريات المنتخب عقب القرعة وأيضًا الفنادق والملاعب الخاصة بالبطولة.

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واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، بقيادة شوقى غريب، على ضم قائمة تضم 50 لاعبًا وإرسال القائمة النهائية فى شهر يونيو من العام المقبل إلى الاتحاد الدولي "فيفا" استعدادًا للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، واشترط "فيفا" على المنتخبات المتأهلة للأولمبياد ضرورة إرسال قائمة تضم 50 لاعبًا على أن يتم إرسال القائمة النهائية في يوليو والتي تضم 18 لاعبًا، بالإضافة إلى 3 لاعبين احتياطيين يتم استبعادهم قبل أول مباراة رسمية للمنتخب فى الأولمبياد.

وأكد شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، أن "فيفا" أرسل خطابات للمنتخبات المتأهلة بضرورة إرسال قائمة الأسماء فى شهر يونيو تضم 50 لاعبًا، وأن هذا الإجراء متبع مع المنتخبات المتأهلة للأولمبياد، موضحًا أنه يبحث عن وجوه جديدة من لاعبى الدورى الممتاز وهناك أكثر من اسم تألق مع فرقهم، على رأسهم حسن على لاعب المصري وأحمد ياسين من مصر المقاصة وعبد الرحمن الدح لاعب طنطا ومحمود جاد حارس إنبى بالإضافة إلى شريف رضا لاعب سموحة والذى كان متواجدًا مع الفريق ولم يشارك بأمم أفريقيا ونفس الأمر لأحمد حمدى لاعب الجونة.

الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى عقد عدة اجتماعات من أجل اختيار القائمة التى تضم 50 لاعبًا حتى يتمكن من ضم كل اللاعبين المتاحين وفى نفس المرحلة العمرية التى يسمح لهم بالمشاركة فى الأولمبياد، على أن يتم اختيار القائمة النهائى التى تضم 18 لاعبًا من بين هؤلاء الخمسين.

الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى يضم شوقى غريب مديرًا فنيًا ومعتمد جمال مدرب عام ووائل رياض شيتوس ومحمد شوقى مدربين وأسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى والدكتور علاء عبد العزيز مدير المنتخب وأيمن سليمان إدارى والدكتور أيمن زين طبيب.