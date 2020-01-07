شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد العاطى :نستحق الفوز على الجونة ومعندناش فلوس وعايزين لعيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، حزنه الشديد من تعادل فريقه أمام الجونة بهدف لمثله في المباراة التي جرت بينهما عصر اليوم الثلاثاء، باستاد أسوان ضمن فاعليات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف عبد العاطي، في تصريحات إذاعية:"قدمنا مستوى متميز في لقاء اليوم وكنا الأفضل ونستحق الفوز، إلا أن اللاعبين أهدروا أكثر من فرصة محققة كما أهدر محمد الصباحي لاعب الفريق ضربة جزاء كانت كفيلة بتغيير مجرى اللقاء خاصة وأن أبناء الجنوب كانوا متقدمين قبلها بهدف مقابل للاشىء، متمنيا أن يحالفهم التوفيق في المباريات المقبلة، حتى يبتعدوا عن مؤخرة الجدول.

وشدد المدير الفنى لأسوان أن فريقه يواجه ظروفا صعبة في التعاقدات الشتوية الجارية، حيث يرغب في التعاقد مع اللاعبين في صفقة انتقال حر، أو بدون مقابل، لأن خزينة النادي ليس بها 10 آلاف جنيه للتعاقد مع أي لاعب".

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واستطاع فريق الجونة انتزاع نقطة ثمينة من نادى أسوان، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، حيث تقدم تماسيح النيل فى الشوط الأول بهدف نظيف لمحمد الصباحى من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل الجونة فى الشوط الثانى بهدف من ركلة جزاء أيضاً لأحمد حمدى.

بهذا التعادل يرفع أسوان رصيده إلى النقطة 9 فى المركز الـ17 وقبل الأخير فى جدول مسابقة الدورى العام، كما يرفع الجونة رصيده إلى النقطة 13 فى المركز الـ12 بالجدول.

بدأ أسوان المباراة بمبادرة هجومية مستغلاً عامل الأرض، وحصل أبناء الجنوب على أكثر من ركلة ثابتة لكنها كانت بعيدة عن منطقة جزاء فريق الجونة، وفرض تماسيح النيل هيمنتهم على وسط الملعب في الدقائق الخمس الأولى.

واستطاع مسعد عوض حارس أسوان أن يبعد الخطورة عن مرماه في الدقيقة الثامنة بعد تصدية لركنية جوناثان نجويم لاعب الجونة، حيث حول الكرة بأطراف أصابعه بعيداً عن المرمى.