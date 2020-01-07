رسميا: استون فيلا يضم درينكووتر

الثلاثاء 7 يناير 2020

تعاقد نادي ​أستون فيلا​ الإنجليزي مع اللاعب داني درينكووتر من نادي ​تشيلسي​.



وجاء في بيان النادي عبر موقعه الالكتروني: "يسر أستون فيلا أن يعلن عن توقيع داني درينكووتر على سبيل الإعارة من تشيلسي حتى نهاية الموسم. يجلب اللاعب الدولي الإنكليزي البالغ من العمر 29 عامًا خبرة كبيرة معه إلى فيلا بارك بعد أن ساعد ليستر في الفوز بلقب ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز في عام 2016".

من جهته قال مدرب الفريق دين سميث: "كان داني عضوًا رئيسيًا في الفريق الفائز بلقب نادي ليستر سيتي ومثّل إنكلترا وهو لاعب ذو خبرة كبيرة. سيعزز فريقنا بشكل كبير".