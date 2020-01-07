شكرا لقرائتكم خبر عن أستون فيلا يعلن رسميًا ضم «درينكووتر» من تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي أستون فيلا رسميًا التعاقد مع داني درينكووتر قادمًا من تشيلسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال النادي، في بيان رسمي، إن اللاعب يأتي بكثير من الخبرة بعدما ساهم بشكل أساسي في فوز فريقه الأسبق ليستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2016، وكذلك تمثيله للمنتخب الإنجليزي، معربًا عن سعادته بالتوقيع معه لمساعدة الفريق في المباريات المقبلة.

ومن جانبه، أكد المدير الفني للفيلانز، دين سميث، إعجابه بـ«درينكووتر»، مشددًا على أنه سيكون إضافة قوية للفريق.