شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يفوز بجائزة «هدف العقد» من ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز هدف النجم المصري محمد صلاح في مرمى توتنهام عام 2018 بجائزة أفضل هدف في العقد الأخير من نادي ليفربول. Advertisements وجاء الاختيار بتصويت الجماهير على الموقع الرسمي للنادي. وشارك في التصويت قرابة 40 ألف شخص، وحل في المركز الثاني هدف اللاعب البلجيكي، ديفوك أوريجي، في مرمى برشلونة، فيما جاء هدف الألماني، إيمري تشان، في مرمى واتفورد عام 2017 في المركز الثالث.

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