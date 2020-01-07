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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عودة أردا توران إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020
قام فريق باشاك شاهير التركي بالاعلان عبر موقعه الرسمي عن إنهاء علاقته باللاعب التركي أردا توران بعد إجتماع تم عقده بين اللاعب ورئيس النادي غوكسل غومشداغ.
ولعب توران في صفوف الفريق التركي على سبيل الإعارة من برشلونة، وبالتالي سيعود إلى صفوف البلاوغرانا في الميركاتو الشتوي الحالي، حيث يرتبط بعقد معه حتّى عام 2020.
وأشارت بعض التقارير الصحافية، إلى أن نادي غلطة سراي مهتم في إستعادة خدمات توران لاعبه السابق، لكن قد ينتظر حتّى الصيف المقبل كي يتسنى له التعاقد معه بشكل حرّ.
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