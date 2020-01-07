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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسميا: استون فيلا يضم درينكووتر من تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020
أعلن نادي أستون فيلا الإنكليزي عن تعاقده مع اللاعب داني درينكووتر من نادي تشيلسي.
وجاء في بيان النادي عبر موقعه الالكتروني: "يسر أستون فيلا أن يعلن عن توقيع داني درينكووتر على سبيل الإعارة من تشيلسي حتى نهاية الموسم. يجلب اللاعب الدولي الإنكليزي البالغ من العمر 29 عامًا خبرة كبيرة معه إلى فيلا بارك بعد أن ساعد ليستر في الفوز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز في عام 2016".
من جهته قال مدرب الفريق دين سميث: "كان داني عضوًا رئيسيًا في الفريق الفائز بلقب نادي ليستر سيتي ومثّل إنكلترا وهو لاعب ذو خبرة كبيرة. سيعزز فريقنا بشكل كبير".
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