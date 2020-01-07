قائمة دجلة لمواجهة سموحة غدا

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جدة - عمرو شويل أعلن اليوناني تاكيس جونيس المدير الفنى لنادي وادي دجلة، قائمة فريقه التى ستوجه إلى الاسكندرية استعدادًا لمواجهة سموحة غدا فى الجولة الثانية عشر بمسابقة الدورى المقرر إقامتها باستاد المكس، حيث تم نقل المباراة إليه نظرا لوجود اعمال صيانة باستاد الإسكندرية، وضمت قائمة وادي دجلة كلاً من.. محمد عبد المنصف، خالد وليد، رجب عمران، خالد رضا، عبد الله محمود، محمود مرعي، عبد الرحمن بودى، أحمد سعيد، محمذ هلال، اسحاقو يعقوبو، محمد عبد العاطى، بسام وليد، حسام عرفات، بوزاس فاسيلوس، عبد الكبير الوادي، رفيق كابو، عمرو مرعي، أحمد رمضان بيكهام، حسين زكرى، محمد رضا. وكان حسام حسن اختار 20 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق، وجاءت قائمة سموحة كالتالى:- حراسة المرمى: الهانى سليمان وحسين تيمور -خط الدفاع: رجب نبيل، أحمد أبو الفتوح، شريف رضا، محمد الترهونى، أحمد جمال- خط الوسط: محمد نادى، أحمد حمص، يوسف ديوب، محمود حليمو، محمد كوفى، ناصر ماهر، خالد محمد، إيدى إيمومو، سلامة أحمد، كريم يحيى -خط الهجوم: أحمد حسن مكى، رونالد وانجا، حسام حسن.ويحتل سموحة المركز الخامس برصيد 17 نقطة، بينما يحتل دجلة المركز الأخير برصيد 6 نقاط فقط.

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