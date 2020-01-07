شكرا لقرائتكم مجدي عبد العاطي: حزين للتعادل أمام الجونة كنا الأفضل وأهدرنا عدة فرص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب مجدي عبد العاطي، المدير الفني لأسوان، عن حزنه بعد تعادل فريقه مع الجونة 1/1 في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء، باستاد أسوان ضمن فاعليات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وشدد المدير الفنى لأسوان أن فريقه يواجه ظروفا صعبة في التعاقدات الشتوية الجارية، حيث يرغب في التعاقد مع اللاعبين في صفقة انتقال حر، أو بدون مقابل، لأن خزينة النادي ليس بها 10 ألاف جنيه للتعاقد مع أي لاعب".

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واستطاع فريق الجونة انتزاع نقطة ثمينة من نادى أسوان، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، حيث تقدم تماسيح النيل فى الشوط الأول بهدف نظيف لمحمد الصباحى من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل الجونة فى الشوط الثانى بهدف من ركلة جزاء أيضاً لأحمد حمدى.

بهذا التعادل يرفع أسوان رصيده إلى النقطة 9 فى المركز الـ17 وقبل الأخير فى جدول مسابقة الدورى العام، كما يرفع الجونة رصيده إلى النقطة 13 فى المركز الـ12 بالجدول.

بدأ أسوان المباراة بمبادرة هجومية مستغلاً عامل الأرض، وحصل أبناء الجنوب على أكثر من ركلة ثابتة لكنها كانت بعيدة عن منطقة جزاء فريق الجونة، وفرض تماسيح النيل هيمنتهم على وسط الملعب في الدقائق الخمس الأولى.

واستطاع مسعد عوض حارس أسوان أن يبعد الخطورة عن مرماه في الدقيقة الثامنة بعد تصدية لركنية جوناثان نجويم لاعب الجونة، حيث حول الكرة بأطراف أصابعه بعيداً عن المرمى.