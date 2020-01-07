الزمالك يقرر إقامة احتفالية لـ طارق حامد بعد تمثيل مصر فى جوائز الكاف

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جدة - عمرو شويل أكد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، على إقامة احتفالية خاصة لطارق حامد مدافع الفريق الأول ومنتخب مصر، تكريماً له بمناسبة تمثيل مصر والنادى الأبيض في حفلة أفضل لاعب أفريقي الذى سيقام فى مدينة الغردقة مساء اليوم الثلاثاء.. ويحمل طارق حامد راية مصر فى حفل اختيار أفضل لاعب داخل أفريقيا، حيث تطمح الجماهير فى تتويج طارق حامد بالجائزة بعد أن انحصرت المنافسة بين نجم الزمالك والجزائرى يوسف بلايلى لاعب أهلى جدة السعودى، وأنيس البدرى نجم الترجى التونسى.
وبات طارق حامد الممثل المصرى الوحيد فى هذا الحفل فى ظل تردد أنباء قوية عن غياب محمد صلاح عن حضور حفل أفضل لاعب فى أفريقيا، وتلقى اللاعب اتصالات مكثفة فى الساعات الأخيرة لإقناعه.
حصل طارق حامد خلال مسيرته مع الزمالك 7 بطولات، بواقع 4 بطولات كأس مصر وبطولة الدورى المصرى والكونفدرالية الأفريقية والسوبر المحلى.
وتوج طارق حامد أيضًا مع الزمالك هذا الموسم ببطولة كأس مصر، عن النسخة الماضية، وإجمالاً شارك حامد مع الزمالك فى الموسم الجارى فى 12 مباريات بواقع 7 مباريات فى الدورى و4 مباريات فى دورى أبطال أفريقيا ومباراة فى كأس مصر للنسخة الجارية ومثلها فى السوبر المصرى.
على الرغم من خروج منتخب مصر من دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا التى استضافتها مصر مؤخرًا، بالهزيمة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد، إلا أن أداء طارق حامد، يُعد من أبرز علامات الفراعنة فى البطولة الأفريقية رغم الإخفاق.
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