الكاس يقترب من خلافة ساري في تدريب الرجاء المطروحي

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جدة - عمرو شويل يقترب أحمد الكأس المدير الفنى السابق للأوليمبى السكندري من خلافة أحمد سارى فى تدريب الرجاء المطروحى الذى ينافس بالمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى .

وقاد أحمد سارى تدريب الرجاء بالأمس وفى مساء نفس اليوم ذهب للقاهرة وقام بالتوقيع لفريق النجوم الذى ينافس بالمجموعة الثانية ليضع مسئولى النادى المطروحى فى ورطة حقيقية قبل انطلاق مسابقة الدور الثانى لدورى الدرجة الثانية.

بدأ أحمد ساري الموسم مع دمنهور وحقق نتائج جيدة وهو ما أدى لتصدر الفريق البحراوي صدارة المجموعة قبل أن يقوم بفسخ تعاقده والرحيل إلى الرجاء المطروحي، الذى قاده حتى نهاية الدور الأول، إلا أن النتائج تراجعت وتقهقر ترتيب أبناء مطروح للمركز الخامس برصيد 16 نقطة.

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تعادل فريق غزل المحلة على ملعبه مع الأولمبى بهدفين لمثليهما فى الجولة الحادية عشرة للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى ليفقد أبناء المحلة نقطتين ثمينتين فى سباق القمة، بهذه النتيجة ارتفع رصيد المحلة إلى 21 نقطة فى المركز الثانى بجدول المجموعة بفارق نقطتين عن فاركو صاحب الصدارة فى الوقت الذى نجح فيه المنصورة فى استكمال نتائجه الجيدة بالفوز على الرجاء المطروحى بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيده إلى 16 نقطة، بينما تجمد رصيد الرجاء عند نفس الرصيد من النقاط كما تعادل دكرنس على ملعبه مع بيلا سلبيا ليرتفع رصيد الأول إلى 15 نقطة.

كما أسفرت باقى نتائج المجموعة عن تعادل الحمام الذى يقوده مجدى طلبه مع مالية كفر الزيات بهدف لمثله ليرتفع رصيد الأول إلى 15 نقطة فى المركز السادس بينما ارتفع رصيد المالية إلى 5 نقاط فى المركز قبل الأخير للمجموعة ، بينما حقق دمنهور فوزًا غاليًا على ملعبه على حساب أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل لا شىء ليرتفع رصيد الفائز إلى 18 نقطة فى المركز الثالث للمجموعة بينما تجمد رصيد أبو قير عند 13 نقطة فى المركز الثامن.