شكرا لقرائتكم رسميًا.. استبعاد غانا من التصفيات الأولمبية لرجال الكرة الطائرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعدت اللجنة المنظمة للتصفيات الأولمبية لرجال الكرة الطائرة والمقامة على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 7 وتستمر حتى 11 يناير الجاري، منتخب غانا بسبب عدم وصول الفريق ، جاء القرار خلال اجتماع اللجنة المنظمة للبطولة منذ قليل، وذلك بحضور رئيس الاتحاد المصري أحمد عبد الدايم ورئيس الاتحاد التونسي ورئيس الاتحاد الغاني والدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة.

وبذلك تقتصر المنتخبات المشاركة في البطولة على 4 دول وهي "مصر - تونس - الكاميرون - الجزائر".

ويصعد صاحب الصدارة للأولمبياد المقبلة والمقرر إقامتها خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 9 أغسطس المقبلين.

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و يواجه اليوم الثلاثاء، منتخب رجال الكرة الطائرة الأول، نظيره الجزائرى فى الثامنة مساءا فى افتتاح مشوار تصفيات أفريقيا التى تستضيفها مصرفى استاد القاهرة، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ويسبق اللقاء حفل افتتاح التصفيات يتضمن فنون استعراضية، وقائمة اللاعبين فى هذه البطولة كلاً من عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى ومحمد عادل ومحمد محسن ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودى وأحمد سعيد وعمر نجيب ومصطفى عبد الرحمن وأحمد ضياء ومحمد رضا وشريف على .

فيما يضم الجهاز الفنى كلاً من، جيدو فيرميلن مديرًا فنيًا وأحمد عاشور مدرب عام وسامح ظلام إصابات ملاعب وتأهيل وأحمد سعودى طبيب وهاين أدولف لياقة بدنية وماتشيك ماريك أحصائى وهانى فكرى مدير إدارى وحسن عابد مدير إدارى المنتخبات وشريف الشمرلى مدير المنتخبات.

وخسر منتخب رجال الكرة الطائرة الأول بقيادة مديره الفنى جيدو أمام نظيره البلغارى فى الاستعداد للمنافسة فى مباراتين بنتيجة 3 / 1 بعدما خسر أمام بلجيكا بنتيجة 3/1 فى ثاني الوديات التى جمعت المنتخبين الأحد الماضى بعد أن تعادل فى أول ودية 2 / 2 فى ظل رفض المدير الفنى للمنتخب البلجيكى خوض الشوط الخامس فى المعسكر الذى أقيم على أرضه.