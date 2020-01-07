اعرف قيمة الشرط الجزائى فى عقد جوميز مع الإسماعيلى

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جدة - عمرو شويل علم "الخليج 365" أن النادى الإسماعيلى اتفق مع مدربه الفرنسى الجديد ديديه جوميز على قيادة الدراويش فنياً لمدة موسم ونصف الموسم ، كما نص العقد على أن يحصل المدرب الفرنسى على قيمة شهرين كشرط جزائى فى حالة فسخ التعاقد من جانب مسئولى القلعة الصفراء ، ويحصل جوميز على راتب شهرى يعادل 23 ألف دولار.
ويعد على عمر مكتشف النجوم هو أكثر مدرب حافظ على هذا المنصب حين تولى المسئولية خمسة أعوام من عام 55 إلى عام 60.
وقد تولى تدريب الفريق 26 مدربا أجنبيا وعربيا من 17 جنسية هم (إنجلتر 1 – أيرلندا 1 – المجر 1 – ألمانيا 4 – الأرجنتين 1 – هولندا 3 – البرازيل 2 – يوغسلافيا 1 – روسيا 1 – تركيا 1 – فرنسا 3 – صربيا 2- تونس 1- التشيك 1- البرتغال 1- الجزائر 1 – مقدونيا 1).
ويعتبر الأيرلندى طومسون هو أكثر مدرب أجنبى تولى المسئولية فى أربع مناسبات، يليه كل من الأرجنتينى ماركوس والألمانى بوكير والهولندى مارك فوتا والبرازيلى هيرون ريكاردو والفرنسى يوسف فييرا تولوا تدريب الفريق مرتين.
وتعاقد مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان مع الفرنسى "ديديه جوميز دا روسا" مديرا فنيا للفريق الأول، فى سبيل إعادة الفريق لمساره الصحيح تحت القيادة الفنية الفرنسية الجديدة، ويملك المدرب الفرنسى سيرة ذاتية مميزة مع الفرق التى تولى تدريبها، وهو من مواليد 10 أكتوبر 1969 (50 عاما) سبق له تولى تدريب أندية شبيبة قسنطينة الجزائرى والقطن الكاميرونى وحورية الغينى ورايون سبورت الرواندى.
آخر محطات ديديه جوميز التدريبية كانت مع نادى حوريا الغينى وحقق معهم الدورى مع الوصول لرقم مميز بالفوز فى 12 مباراة على التوالى، بجانب تحقيق كأس غينيا، كما استطاع الوصول لدور المجموعات فى كأس الكونفدرالية موسم 2019-2020.
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