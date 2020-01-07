شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يهاجم فرج عامر ومدحت شلبى فى اجتماع الأندية بالزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

هاجم مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الاعلامى مدحت شلبى خلال اجتماع الأندية المقام حاليا بمقر القلعة البيضاء، من أجل مناقشة الرد على قرارات اتحاد الكرة وعلى رأسها تعديل لائحة النظام الأساسى.

وقال مرتضى منصور فى حديثه مع الأندية " أقول لمدحت شلبى عيب، أنت تقول كلام غير حقيقى بالمرة .. عيب الجمعية العمومية تبقي موجودة فى الزمالك وتقول كلام غلط .. هو كلمني في التليفون ومردتش عليه.. ليه تشوف الجمعية العمومية حاضرة وتقول انها مش موجودة ".

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وأضاف مرتضى :" لم نناقش الاستبدال ولا الصعود والهبوط، كنا بنتكلم عن لائحة اتحاد الكورة وهذا حق أصيل لأندية الجمعية العمومية".

واتفقت أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، التى وصلت إلى مقر نادى الزمالك وبلغ عددهم 74 ناديا أبرزهم بلدية المحلة والأولمبى، على جمع تفويضات وتسليمها الى مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك لتسليمها الى اتحاد الكرة من أجل الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة، اعتراضا على اللائحة الجديدة التى تجهزها اللجنة الخماسية حاليا برئاسة عمرو الجناينى.

وكشف مسئولو الأندية المتواجدة بمقر نادى الزمالك حاليا أن اللائحة تنص على أحقية الجمعية العمومية فى الدعوة لجمعية عمومية طارئة حال وصول التفويضات إلى 55 تفويضا.