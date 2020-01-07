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شكرا لقرائتكم وزير الرياضة الفلسطينى ومدير الاولمبية المصرية فى ضيافة الكاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يترقب العالم دقات الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، حيث تتجه الأنظار إلى مدينة "الغردقة"، مدينة "السحر والجمال"، لمتابعة حفل توزيع جوائز الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" لعام 2019، وسط حضور العديد من الشخصيات العامة والرياضية.
وظهر أحمد احمد رئيس الاتحاد الافريقى لكرة القدم برفقة ممدوح الششتاوى المدير التنفيذى للجنة الأولمبية المصرية ، وجبريل الرجوب وزير الرياضة ورئيس الاولمبية الفلسطينية قبل ساعات من انطلاق فاعليات الحفل
ويحظى الحفل بحضور عدد كبير من أساطير كرة القدم العالم، على رأسهم، البرازيلي كافو، والأرجنتيني فيرون، والفرنسي يوري دجور كاييف، والانجليزي ستيف مكمانمان، والبرتغالي نونو جوميش، والسعودي سامي الجابر، والياباني ناكاتا، والإيفواري ديديه دروجبا، والإيفواري يايا توريه، والأنجولي فلافيو، والكاميروني روجيه ميلا، والسنغالي الحاج ضيوف، والغاني عبيدي بيليه، والزامبي كالوشا بواليا، والنيجيري أموكاشي، والنيجيري كانو.
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