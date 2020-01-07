شكرا لقرائتكم وزير الرياضة الفلسطينى ومدير الاولمبية المصرية فى ضيافة الكاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب العالم دقات الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، حيث تتجه الأنظار إلى مدينة "الغردقة"، مدينة "السحر والجمال"، لمتابعة حفل توزيع جوائز الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" لعام 2019، وسط حضور العديد من الشخصيات العامة والرياضية.

وظهر أحمد احمد رئيس الاتحاد الافريقى لكرة القدم برفقة ممدوح الششتاوى المدير التنفيذى للجنة الأولمبية المصرية ، وجبريل الرجوب وزير الرياضة ورئيس الاولمبية الفلسطينية قبل ساعات من انطلاق فاعليات الحفل

Advertisements