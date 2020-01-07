شكرا لقرائتكم الأندية فى اجتماعها بنادى الزمالك تطالب بالتكاتف لحل الأزمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك اجتماعه المنعقد حاليا بمقر ناديه بميت عقبة بالمطالبة بصعود أربع أعضاء للمنصة وبالفعل قام الرباعى طارق السيد رئيس نادى الاوليمبى وهيرماس رضوان رئيس نادى بنى عبيد وعاصم مرشد رئيس نادى كوم حمادة وسمير موسى رئيس نادى الزرقا .

وجه عاصم مرشد رئيس نادي كوم حمادة الشكر للمستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي على دعوته للأندية للاجتماع والنقاش حول العديد من القضايا التي تهم الكرة المصرية ، وأضاف : اشتكينا للوزير بأن الأندية الصغيرة ليس لديها إمكانات وتنفق علي نفسها وقانون الرياضة ولائحة اتحاد الكرة به مخالفات وقمنا بإيصال الصورة للوزير وأعددنا لائحة محترمة لتصل رسالتنا للجميع بأن الأندية الصغيرة والمراكز هم القاعدة العريضة للكرة المصرية وتابع : "كرة القدم هى قضية أمن قومي والشعب المصري مرتبط بكرة القدم بدليل الحزن الذي طغى بعد نكسة أمم إفريقيا".

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واختتم رئيس كوم حمادة كلمته بالتأكيد أن الأندية سيصل صوتها لكل المسئولين والإعلاميين بأن الأندية الصغيرة تعاني ولا نجد أي استثمار.. البعض يريد القضاء على الأندية الشعبية بداعي الاستثمار.‎

بينما تحدث طارق السيد رئيس الأوليمبي : يوجه الشكر للحوار وبيتفق مع عاصم مرشد وجايين نعمل لائحة موحدة ونحتاج تكاتف لبناء لائحة تنظم حقوقنا والغرض الأساسي من الإحتراف لم يحقق غرضه رابطة محترفين القسم الأول حتي الأن لم يظهر نشاطها ، ولازم تظهر وتدير المسابقة واتحاد الكرة ينظم باقي الدرجات والمسابقات ، لازم الجماهير ترجع ويبقي في لائحة محترمة ، جئنا نحذر من التهور في القرارات قد يتسبب في القضاء علي الاندية الجماهيرية وهي القاعدة العريضة للعبة .