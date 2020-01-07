شكرا لقرائتكم سموحة عن أزمة محمد طلعت: لن نتنازل عن شكوانا ضده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة،رفضه طلب المقاولون العرب، بالتنازل عن شكواه ضد محمد طلعت مهاجم ذئاب الجبل، حيث شهدت الساعات الماضية تواصل من جانب إدارة المقاولون برئاسة محسن صلاح، مع فرج عامر من أجل حل الأزمة بطريقة ودية دون أن يتعرض اللاعب لعقوبة الإيقاف.

وكتب عامر عبر حسابه على موقع تويتر: رئيس نادي المقاولين اتصل بي من اجل التنازل عن شكوي محمد طلعت ورفضنا طلبة ، وعندما تعاقدنعنا اخطرنا المقاولين العرب بذلك وكان في يناير الماضي قبل انتهاء مدة تعاقده بستة اشهر طبقا لقواعد الفيفا.



فرج

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وأعلن فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أن لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة عاقبت محمد طلعت مهاجم المقاولون الحالى بالإيقاف مدة ستة أشهر لتوقيعه لناديين فى وقت واحد وتوقيع عقوبة مالية عليه، بالإضافة إلى رده مبلغ 765 ألف جنيه قيمة مقدم التعاقد الذى حصل عليه من النادى السكندرى .

وكانت إدارة سموحة قد طالبت اللاعب برد قيمة مقدم التعاقد بالإضافة إلى إيقاف اللاعب لتوقيعه لناديين فى وقت واحد وهى الشكوى التى تقدم بها مسئولو النادى السكندرى لاتحاد الكرة فى وقت سابق للفصل فيها .

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 26 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 30 نقطة، والذى وسع الفارق بينه وبين المقاولون بعد فوزه فى مباراة الأمس على إف سى مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف لينفرد بالقمة، كما يحتل ذئاب الجبل المركز الثاني أيضاً خلف الأهلي كأقوى خط دفاع حيث لم تستقبل شباكه سوى 7 أهداف حتى الآن.