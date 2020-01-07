سيرينا تبدأ 2020 بشكل واعد









اسماء السيد - بدأت الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس عام 2020 بشكل واعد، من خلال فوزها السهل على الإيطالية كاميلا جورجي 6-3 و6-2 الثلاثاء في الدور الأول لدورة اوكلاند النيوزيلندية في كرة المضرب.

ورأت الأميركية البالغة من العمر 38 عاما أنها قدمت "أداء صلبا" في مباراتها الأولى منذ خسارتها نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية في أيلول/سبتمبر على يد الرومانية بيانكا أندرييسكو بمجموعتين.

وتابعت "أمضيت وقتا طويلا بعيدا عن المشاركة في الدورات، المباريات، وبالتالي أن أقدم أداء صلبا فهذا أمر جيد. إنها بداية رائعة للبناء عليها" استعدادا لبطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق في 20 الشهر الحالي والتي توجت فيها الأميركية بلقبها الأخير في 2017 والثالث والعشرين في الغراند سلام، على الرغم من أنها خاضت بعدها أربع مباريات نهائية عامي 2018 و2019 في ويمبلدون (مرتان) وفلاشينغ ميدوز (مرتان).

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وحسمت سيرينا مواجهتها مع جورجي بارسالها الساحق الثامن في اللقاء، وهي علقت على ذلك بالقول "من الجيد حقا أني ما زلت أملك القوة في يدي وساقي".

وتلتقي سيرينا في الدور الثاني من هذه الدورة المصنفة فيها أولى، مواطنتها كريستينا ماكهايل التي تغلبت على الصينية آن لي 7-5 و6-2.

وفي أبرز نتائج الدور الأول، تأهلت الألمانية يوليا غورغيس، المصنفة رابعة وبطلة الدورة في العامين الماضيين، والكرواتية بترا مارتيتش الثانية، والدنماركية كارولاين فوزنياكي الخامسة، والأميركيتان لورن ديفيس بطلة 2017 وأماندا آنيسيموفا الثالثة.