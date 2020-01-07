جماهير مالمو السويدي تحطم تمثال إبراهيموفيتش









اسماء السيد - تعرض تمثال النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، في مدينة مالمو السويدية مسقط رأسه، للتحطيم بشكل كامل تقريبا، من قبل جماهير نادي مالمو السويدي.

ووجد تمثال إبراهيموفيتش، ملقى على الأرض، بعد أن قامت مجموعة من أنصار نادي مالمو بتخريب التمثال بالكامل وتكسير ذراعيه وأزيل بشكل كامل من قاعدته التي يقف عليها.

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وجاء تصرف جماهير نادي مالمو، بتخريب تمثال إبراهيموفيتش، بسبب غضبها من اللاعب المخضرم الذي قام مؤخراً بشراء حصة في نادي هامربي، الغريم التقليدي لنادي مالمو، في العاصمة ستكهولم.

وكان الاتحاد السويدي لكرة القدم قد قرر تكريم إبراهيموفيتش في أكتوبر، من خلال تدشين هذا التمثال للاعب بالقرب من الملعب الوطني "فراندز آرينا" في العاصمة ستوكهولم.

ويأتي تحطيم تمثال إبراهيموفيتش، قبل ساعات من خوض اللاعب مباراته الأولى بقميص ميلان الإيطالي منذ عودته إليه خلال الميركاتو الشتوي الجاري، حيث شارك اللاعب في الشوط الثاني من المباراة ضد سمبدوريا في المرحلة 18 من الدوري الإيطالي.

