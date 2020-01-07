شكرا لقرائتكم خبر عن س & ج.. كل ما تريد معرفته عن حفل أفضل لاعب فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقام مساء اليوم حفل لاعب العام فى قارة أفريقيا بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر وسط اهتمام إعلامى منقطع النظير سواء محليا أو دوليا، خاصة بعد احتدام المنافسة بين ثلاثة لاعبين على أعلى مستوى على رأسهم المصرى محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزى الحائز على جائزتى العامين الماضيين، بالإضافة إلى السنغالى ساديو مانى صانع ألعاب ليفربول الإنجليزى والجزائرى رياض محرز صانع ألعاب مانشستر سيتى.

س: متى تقام جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا ؟

ج : ينطلق فى التاسعة مساء اليوم، حفل أفضل لاعب فى أفريقيا والذى تستضيفه مصر، وتحديداً فى سهل حشيش بحضور نجوم الرياضة الأفارقة وأساطير العالم.

س : ما الجوائز التى سيتم الكشف عنها خلال الحفل ؟

ج : سيتم الكشف خلال الحفل عن هوية الفائزين بجوائز أفضل لاعب ولاعبة فى أفريقيا لعام 2019، ومدرب العام لفئتى الرجال والسيدات، وأفضل لاعب داخل القارة السمراء، وأفضل لاعب صاعد، وأفضل منتخب لفئتى الرجال والسيدات.

س : من هم أبرز المرشحين لحضور تلك الاحتفالية؟

ج : يحضر لفيف من الوسط الرياضى تلك الاحتفالية الكبرى على رأسهم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وجيان إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى "فيفا" وفاطمة سامورا سكرتير عام الاتحاد الدولى وهانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى "الكاف"، وكامل أبوعلي، رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالغردقة، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة إتحاد الكرة بجانب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي.

كما يحضر البرازيلي كافو، والأرجنتيني فيرون، والفرنسي يوري دجور كاييف، والانجليزي ستيف مكمانمان، والبرتغالي نونو جوميش، والسعودي سامي الجابر، والياباني ناكاتا، والإيفواري ديديه دروجبا، والإيفواري يايا توريه، والأنجولي فلافيو، والكاميروني روجيه ميلا، والسنغالي الحاج ضيوف، والغاني عبيدي بيليه، والزامبي كالوشا بواليا، والنيجيري أموكاشي، والنيجيري كانو، كما تم توجيه الدعوة إلى حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر والذي نجح في قيادة "الفراعنة" للحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية، وشوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي الذي قاد "أحفاد الفراعنة" للحصول على بطولة كأس الأمم الافريقية تحت 23 عاماً التي أقيمت في مصر الشهر الماضي والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، ووائل جمعة، وأحمد فتحي، وأحمد حسن.

Advertisements

س : من اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل القارة ؟

ج : يتنافس الدولى المصرى طارق حامد لاعب الزمالك الفائز بلقب كأس الاتحاد الأفريقى الكونفدرالية على جائزة أفضل لاعب داخل القارة، مع التونسى أنيس البدرى لاعب الترجى التونسى والجزائرى يوسف البلايلى المنتقل إلى نادى الأهلى السعودى.

س : من اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب داخل القارة ؟

ج : يتنافس المغربي أشرف حكيمي لاعب بوروسيا دورتموند الألماني على جائزة أفضل لاعب شاب بجانب كل من النيجيري صامويل تشوكويزي لاعب فياريال الإسباني، ومواطنه فيكتور أوسيمين لاعب ليل الفرنس .

س : هل حسم جمال بلماضى جائزة أفضل مدير الفنى داخل القارة ؟

ج : من الصعب أن نقول أن جمال بلماضى المدير الفنى للجزائر قد حسم جائزة أفضل مدير فنى داخل قارة أفريقيا نظرا للمنافسة القوية التى تجمعه مع التونسى معين الشعبانى الذى قاد الترجى إلى الفوز بلقب دورى أبطال أفريقيا لموسمين متتاليين والحلول خامسا في مونديال الأندية، وآليو سيسيه الذي قاد السنغال الى نهائي كأس الأمم الإفريقية قبل ان يخسر أمام الجزائر ومدربها الذي تربطه به علاقة صداقة قديمة.

س : ما الدول المرشحة للأفضل داخل أفريقيا ؟

ج : تتنافس الجزائر والسنغال ومدغشقر على جائزة أفضل منتخب أفريقى، بعد حصول الجزائر على كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التى أقيمت بمصر، بالإضافة إلى السنغال الذى تأهل لنهائى البطولة الأفريقية، ومنتخب مدغشقر الذى تأهل لدور الثمانية للبطولة الأفريقية فى المشاركة الاولى لها فى البطولات القارية.