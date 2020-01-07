شكرا لقرائتكم خبر عن فيديوهات جديدة من حفل زفاف أحمد الشيخ..رقص وغناء مع نجوم الأهلى وأمح الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل أحمد الشيخ لاعب وسط الأهلى، بزفافه أمس، وسط عدد كبير من نجوم القلعة الحمراء وعلى رأسهم رئيس النادى محمود الخطيب، ونشر أشهر مشجعى النادى الأهلى "أمح الدولى"، فيديوهات جديدة من حفل الزفاف يظهر بها الشيخ خلال غنائه ورقصه مع أصدقائه وبينهم محمود كهرباء ورمضان صبحى ومحمد الشناوى.

ويأتى حفل زفاف أحمد الشيخ، بعدما احتفل اللاعب فى شهر أغسطس الماضى بخطوبته فى حفل عائلى اقتصر حضوره وقتها على أسرة العروسين والأصدقاء المقربين فقط.

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وكان النجم عمرو جمال، مهاجم طلائع الجيش، وجه رسالة إلى اللاعب أحمد الشيخ، عبر ستورى إنستجرام، ودعاد له بالتوفيق فى حياته الجديدة، قائلاً:"أبارك لأخويا وحبيبى أحمد الشيخ إن شاء الله النهادرة فرحة وربنا يرزقك بالذرية الصالحة".

وكانت خطوبة أحمد الشيخ أثارت حالة من الجدل وقتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى ومنها "فيس بوك" بسبب المشاكل الدائرة بينه وزوجته السابقة دينا وأم ابنته مكة، واحتفل الشيخ مؤخراً بهدف بصورته أثناء تقبيل ابنته، والتى وضعها على الشنكار، عقب إحرازه هدف التقدم لفريقه فى شباك الاتحاد السكندرى، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، والتى انتهت بفوز الأهلى برباعية نظيفة.