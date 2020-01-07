شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية فى اجتماعها بنادى الزمالك تطالب بالتكاتف لحل الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك اجتماعه المنعقد حاليا بمقر النادى بميت عقبة بالمطالبة بصعود أربعة أعضاء للمنصة، وبالفعل صعد الرباعى طارق السيد رئيس نادى الأوليمبى وهيرماس رضوان رئيس نادى بنى عبيد وعاصم مرشد رئيس نادى كوم حمادة وسمير موسى رئيس نادى الزرقا.

ووجه عاصم مرشد رئيس نادى كوم حمادة الشكر للمستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي على دعوته للأندية للاجتماع والنقاش حول العديد من القضايا التى تهم الكرة المصرية، وأضاف : اشتكينا للوزير بأن الأندية الصغيرة ليس لديها إمكانات وتنفق على نفسها وقانون الرياضة ولائحة اتحاد الكرة به مخالفات وقمنا بإيصال الصورة للوزير وأعددنا لائحة محترمة لتصل رسالتنا للجميع بأن الأندية الصغيرة والمراكز هم القاعدة العريضة للكرة المصرية وتابع : "كرة القدم هى قضية أمن قومى والشعب المصرى مرتبط بكرة القدم بدليل الحزن الذى طغى بعد نكسة أمم أفريقيا".

واختتم رئيس كوم حمادة كلمته بالتأكيد أن الأندية سيصل صوتها لكل المسئولين والإعلاميين بأن الأندية الصغيرة تعاني ولا نجد أي استثمار.. البعض يريد القضاء على الأندية الشعبية بداعى الاستثمار.‎

بينما تحدث طارق السيد رئيس الأوليمبى: أتفق مع عاصم مرشد وجايين نعمل لائحة موحدة ونحتاج تكاتف لبناء لائحة تنظم حقوقنا والغرض الأساسي من الاحتراف لم يحقق غرضه رابطة محترفين القسم الأول حتى الآن لم يظهر نشاطها، ولازم تظهر وتدير المسابقة واتحاد الكرة ينظم باقي الدرجات والمسابقات، لازم الجماهير ترجع ويبقي في لائحة محترمة ، جئنا نحذر من التهور في القرارات قد يتسبب فى القضاء على الأندية الجماهيرية وهي القاعدة العريضة للعبة.