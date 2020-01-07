شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. استبعاد غانا من التصفيات الأولمبية لرجال الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة المنظمة للتصفيات الأولمبية لرجال الكرة الطائرة المقامة على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولى خلال الفترة من 7 حتى 11 يناير الجارى، استبعاد منتخب غانا بسبب عدم وصول الفريق، جاء القرار خلال اجتماع اللجنة المنظمة للبطولة منذ قليل، وذلك بحضور رئيس الاتحاد المصرى أحمد عبد الدايم ورئيس الاتحاد التونسى ورئيس الاتحاد الغانى والدكتور عمرو علوانى رئيس الاتحاد الأفريقى للعبة.

وكان من المقرر أن تلتقى غانا مع تونس فى تمام الخامسة مساءً فى مستهل لقاءات المنتخبين بالتصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وبذلك تقتصر المنتخبات المشاركة فى البطولة على 4 دول وهى "مصر - تونس - الكاميرون - الجزائر".

ويصعد صاحب الصدارة للأولمبياد المقبلة والمقرر إقامتها خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 9 أغسطس المقبلين.

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ويواجه اليوم الثلاثاء، منتخب رجال الكرة الطائرة الأول، نظيره الجزائرى فى الثامنة مساءا فى افتتاح مشوار تصفيات أفريقيا التى تستضيفها مصرفى استاد القاهرة، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ويسبق اللقاء حفل افتتاح التصفيات يتضمن فنون استعراضية، وقائمة اللاعبين فى هذه البطولة كلاً من عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى ومحمد عادل ومحمد محسن ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودى وأحمد سعيد وعمر نجيب ومصطفى عبد الرحمن وأحمد ضياء ومحمد رضا وشريف على.

فيما يضم الجهاز الفنى كلاً من، جيدو فيرميلن مديرًا فنيًا وأحمد عاشور مدرب عام وسامح ظلام إصابات ملاعب وتأهيل وأحمد سعودى طبيب وهاين أدولف لياقة بدنية وماتشيك ماريك أحصائى وهانى فكرى مدير إدارى وحسن عابد مدير إدارى المنتخبات وشريف الشمرلى مدير المنتخبات.

وخسر منتخب رجال الكرة الطائرة الأول بقيادة مديره الفنى جيدو أمام نظيره البلغارى فى الاستعداد للمنافسة فى مباراتين بنتيجة 3 / 1 بعدما خسر أمام بلجيكا بنتيجة 3/1 فى ثاني الوديات التى جمعت المنتخبين الأحد الماضى بعد أن تعادل فى أول ودية 2 / 2 فى ظل رفض المدير الفنى للمنتخب البلجيكى خوض الشوط الخامس فى المعسكر الذى أقيم على أرضه.