شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 7 يناير 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها طارق حامد يحمل راية المصريين فى اختيار الأفضل داخل أفريقيا بالغردقة اليوم، 3 نجوم مرشحون لتدعيم هجوم الأهلى بعد تعثر صفقة إيليكى.

- 3 نجوم مرشحون لتدعيم هجوم الأهلى بعد تعثر صفقة إيليكى

ما زال التعاقد مع المهاجم الأجنبى الجديد يتصدر الملفات الكروية داخل النادى الأهلى وبالتحديد داخل لجنة التخطيط الحمراء، التى ترغب فى تلبية احتياجات السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، والذى أكد أنه بحاجة لمهاجم جديد رغم التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا فى صفقة انتقال حر ولمدة 4 سنوات ونصف، فى الوقت الذى لا يحق للأهلى سوى التعاقد مع لاعبين اثنين وفقًا للوائح لجنة المسابقات باتحاد الكرة هذا الموسم، في الوقت الذي تعثرت في الساعات الأخيرة مفاوضات ضم النيجيرى إليكى مهاجم لوزيرن السويسرى.

- الزمالك يشترط كسر ساسى لحاجز الـ"5" ملايين دولار للرحيل نهاية الموسم

اشترط مسئولو الزمالك، كسر التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الأبيض، لحاجز الـ5 ملايين دولار، للموافقة على رحيله عن الفريق نهاية الموسم الجارى فى فترة الانتقالات الصيفة الصيفية المقبلة، وذلك بعدما تلقى اللاعب عدد من العروض لرحيله عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية فى شهر يناير الحالى، بعد العروض التى تلقاها اللاعب مؤخرًا.

- طارق حامد يحمل راية المصريين فى اختيار الأفضل داخل أفريقيا بالغردقة اليوم

يحمل طارق حامد لاعب وسط نادى الزمالك ومنتخب مصر راية مصر فى حفل اختيار أفضل لاعب داخل أفريقيا، الذى سيقام فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، بسهل حشيش فى الغردقة، حيث تطمح الجماهير فى تتويج طارق حامد بالجائزة بعد أن انحصرت المنافسة بين نجم الزمالك والجزائرى يوسف بلايلى لاعب أهلى جدة السعودى، وأنيس البدرى نجم الترجى التونسى.

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- الأهلى يستقر على ضم شريف إكرامى لرحلة زيمبابوى

استقر الجهاز الفنى للأهلى على اصطحاب شريف إكرامى حارس مرمى الفريق فى رحلة زيمبابوى لمواجهة بلاتينيوم ببطولة أفريقيا، بعد تعافى الحارس من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً فى السمّانة، وغاب شريف إكرامى عن المشاركة فى التدريبات الجماعية والمباريات؛ بسبب شكواه من آلام فى عضلة السمانة.

- كارتيرون يعتمد سياسة التدوير الجزئى بالزمالك فى الدورى بعد ثلاثية طنطا

يدرس الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، اعتماد سياسة التدوير الجزئى بين عناصر الفريق الأبيض فى المنافسات المحلية بعد نجاحها فى مباراة طنطا الأخيرة بالدورى والتى فاز فيها الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى شهدت الدفع بالعديد من البدلاء فى التشكيل الأساسى لإراحة الأساسيين حتى يكونوا جاهزين بأفضل صورة لمواجهة زيسكو المقبلة.

- تعرف على تطورات تأهيل حسين الشحات من إصابة الضامة

يخوض حسين الشحات، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، اليوم تدريبات بدنية وتأهيلية منفردة، ضمن برنامج تجهيزه للحاق بمباراة بلاتينيوم بطل زيمبابوى، وأوضح الجهاز الطبى للأهلى أن اللاعب سيكون جاهزا لمباراة الفريق المقبلة، بعد انتهاء برنامجه التأهيلى وتعافيه تماما من الإصابة.

- الأوليمبياد سبب تصنيف محمد صبحى الحاس الثانى فى الزمالك

كشف مصدر داخل الجهاز الفنى لفريق الزمالك أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق وضع محمد صبحى حارس مرمى الزمالك فى الترتيب الثانى لحراس المرمى داخل الفريق، بعد محمد أبو جبل الحارس الأساسى، وذلك لتجهيزه للمشاركة أساسيا فى أوليمبياد طوكيو 2020.