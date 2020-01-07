شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يرفض طلب المقاولون بالتنازل عن شكوى محمد طلعت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة طلب المقاولون العرب، بالتنازل عن شكواه ضد محمد طلعت مهاجم ذئاب الجبل، حيث شهدت الساعات الماضية تواصل من جانب إدارة المقاولون برئاسة محسن صلاح، مع فرج عامر من أجل حل الأزمة بطريقة ودية دون أن يتعرض اللاعب لعقوبة الإيقاف.

وكتب عامر عبر حسابه على موقع تويتر: رئيس نادى المقاولين اتصل بى من أجل التنازل عن شكوى محمد طلعت ورفضنا طلبة، وعندما تعاقدنعنا أخطرنا المقاولين العرب بذلك وكان فى يناير الماضى قبل انتهاء مدة تعاقده بـ6 أشهر طبقا لقواعد الفيفا.



فرج عامر

ورفض المقاولون العرب أن يتحمل النادى المبلغ المالى المقرر دفعه من جانب اللاعب لإنهاء الأزمة، وأكد رئيس المقاولون أن هذا المبلغ سيتم خصمه من مستحقات طلعت لدى النادى فى حالة حل الأزمة بالطرق الودية.

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وأعلن فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أن لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة عاقبت محمد طلعت مهاجم المقاولون الحالى بالإيقاف مدة ستة أشهر لتوقيعه لناديين فى وقت واحد وتوقيع عقوبة مالية عليه، بالإضافة إلى رده مبلغ 765 ألف جنيه قيمة مقدم التعاقد الذى حصل عليه من النادى السكندرى .

وكانت إدارة سموحة قد طالبت اللاعب برد قيمة مقدم التعاقد بالإضافة إلى إيقاف اللاعب لتوقيعه لناديين فى وقت واحد وهى الشكوى التى تقدم بها مسئولو النادى السكندرى لاتحاد الكرة فى وقت سابق للفصل فيها .

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 26 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 30 نقطة، والذى وسع الفارق بينه وبين المقاولون بعد فوزه فى مباراة الأمس على إف سى مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف لينفرد بالقمة، كما يحتل ذئاب الجبل المركز الثاني أيضاً خلف الأهلي كأقوى خط دفاع حيث لم تستقبل شباكه سوى 7 أهداف حتى الآن.