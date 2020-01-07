شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية تجمع تفويضات لعقد عمومية طارئة اعتراضا على لائحة اتحاد الكرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفقت أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، التى وصلت منذ قليل إلى مقر نادى الزمالك وبلغ عددهم 74 ناديا أبرزهم بلدية المحلة والأولمبى، على جمع تفويضات وتسليمها الى مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك لتسليمها الى اتحاد الكرة من أجل الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة، اعتراضا على اللائحة الجديدة التى تجهزها اللجنة الخماسية حاليا برئاسة عمرو الجناينى.

وكشف مسئولو الأندية المتواجدة بمقر نادى الزمالك حاليا أن اللائحة تنص على أحقية الجمعية العمومية فى الدعوة لجمعية عمومية طارئة حال وصول التفويضات إلى 55 تفويضا.

التفويضات

ومن المقرر أن يتضمن جدول الأعمال فى اجتماع اليوم بمقر الزمالك مناقشة اتخاذ موقف حاسم وموحد ضد لجنة الحكام بعد أن زادت الأخطاء التحكيمية بشكل لافت للنظر فى الفترة الأخيرة، وتقدمت أندية منها الإسماعيلى والاتحاد والزمالك بشكاوى إلى اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة وأصدرت بيانات شجب واستنكار ضد عدد من الحكام أداروا مبارياتها فى مسابقة الدورى الممتاز.

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التفويضات

كما يناقش الاجتماع أيضا اللائحة الحالية وإجراء تعديلات عليها.. كان نادى الزمالك قد نشر بيانًا عبر موقعه الرسمى لتجديد التأكيد حول عقد اجتماع اليوم بين الأندية فى مقر قلعة ميت عقبة وجاء كالتالى: "الأندية سوف تتخذ موقفا حاسما وموحدا بسبب الأخطاء التحكيمية التى حدثت بشكل لافت للنظر فى الفترة الأخيرة وتقدمت أندية منها الإسماعيلي والاتحاد والزمالك بشكاوى إلى اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة وأصدرت بيانات شجب واستنكار ضد عدد من الحكام أداروا مبارياتها في مسابقة الدوري الممتاز، سيناقش الاجتماع أيضًا اللائحة الحالية لاتحاد الكرة وإجراء تعديلات عليها".



الاندية

وعقد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك جلسة يوم الأربعاء الماضى، وذلك مع أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة فى مقر النادى الأبيض، وقال: "أنا متواجد على جروب الواتس الخاصة بالجمعية العمومية والجميع يسأل عن مرتضى منصور وعدم تدخله بسبب مشاكل الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، لذا اجتمعنا لمناقشة الوضع الحالي بالجبلاية ويعد ذلك الاجتماع بمثابة تمهيدى لاجتماع اليوم الذى سنعقده أيضًا فى مقر الزمالك".



الاندية

وتابع مرتضى منصور فى الجلسة السابقة لاجتماعه مع الأندية أن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة هى المسئولة عن موعد رحيل مجلس الجبلاية الحالى، وأضاف أن وجود عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية فى الجلسة التمهيدية يعد أمر جيد، وقال: "من يخاف على مصلحة ناديه فعليه حضور الاجتماع المقبل من أجل اتخاذ قرارات من أجل الجمعية العمومية وليس من أجل مصلحة أي ناد، مختتمًا حديثه أنه يتوقع حضور 200 عضو بالجمعية العمومية للجبلاية في اجتماع اليوم".