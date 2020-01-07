شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة الفلسطينى ومدير الأولمبية المصرية فى ضيافة الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب العالم دقات الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، حيث تتجه الأنظار إلى مدينة "الغردقة"، مدينة "السحر والجمال"، لمتابعة حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" لعام 2019، وسط حضور العديد من الشخصيات العامة والرياضية، وظهر أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم برفقة ممدوح الششتاوى المدير التنفيذى للجنة الأولمبية المصرية، وجبريل الرجوب وزير الرياضة ورئيس الاولمبية الفلسطينية قبل ساعات من انطلاق فعاليات الحفل.

ويحظى الحفل بحضور عدد كبير من أساطير كرة القدم العالم، على رأسهم، البرازيلى كافو، والأرجنتينى فيرون، والفرنسى يورى دجور كاييف، والإنجليزى ستيف مكمانمان، والبرتغالى نونو جوميش، والسعودى سامى الجابر، واليابانى ناكاتا، والإيفوارى ديديه دروجبا، والإيفوارى يايا توريه، والأنجولى فلافيو، والكاميرونى روجيه ميلا، والسنغالى الحاج ضيوف، والغانى عبيدى بيليه، والزامبى كالوشا بواليا، والنيجيرى أموكاشى، والنيجيرى كانو.