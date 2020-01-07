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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة الفلسطينى ومدير الأولمبية المصرية فى ضيافة الكاف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب العالم دقات الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، حيث تتجه الأنظار إلى مدينة "الغردقة"، مدينة "السحر والجمال"، لمتابعة حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" لعام 2019، وسط حضور العديد من الشخصيات العامة والرياضية، وظهر أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم برفقة ممدوح الششتاوى المدير التنفيذى للجنة الأولمبية المصرية، وجبريل الرجوب وزير الرياضة ورئيس الاولمبية الفلسطينية قبل ساعات من انطلاق فعاليات الحفل.
ويحظى الحفل بحضور عدد كبير من أساطير كرة القدم العالم، على رأسهم، البرازيلى كافو، والأرجنتينى فيرون، والفرنسى يورى دجور كاييف، والإنجليزى ستيف مكمانمان، والبرتغالى نونو جوميش، والسعودى سامى الجابر، واليابانى ناكاتا، والإيفوارى ديديه دروجبا، والإيفوارى يايا توريه، والأنجولى فلافيو، والكاميرونى روجيه ميلا، والسنغالى الحاج ضيوف، والغانى عبيدى بيليه، والزامبى كالوشا بواليا، والنيجيرى أموكاشى، والنيجيرى كانو.
فيما كشفت تقارير صحفية جزائرية، عن غياب رياض محرز نجم مانشستر سيتى، عن الحفل، وفقاً لما نشره موقع " competition " الجزائري، نظراً لتمسك بيب جوارديولا ببقاء النجم الجزائرى فى معسكر مانشستر سيتى قبل مباراة "الديربى" ضد مانشستر يونايتد المقرر إقامتها فى العاشرة مساء غداً، بنصف نهائى كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
ويدخل النجم المصرى محمد صلاح، منافسة على حصد اللقب مع كل من الجزائرى رياض محرز نجم مانشستر سيتي، والسنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول والمنتخب السنغالي، ويتضمن الحفل العديد من جوائز "كاف" الأخرى.
ونجح 10 لاعبين عرب في التتويج بالجائزة رغم هيمنة اللاعبين الأفارقة عليها عبر تاريخها الذى بدأ مع بداية حقبة السبعينات من القرن الماضي.
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