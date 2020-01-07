شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى مدافعاً عن محمد صلاح: هجوم غير مفهوم وغير مقبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم شريف إكرامي حارس مرمى النادى الأهلى، على الدفاع عن النجم المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزى، بعد اعتذار الاخير عن حضور حفل تتويج أفضل لاعب فى أفريقيا عام 2019.

وكتب إكرامى عدة تغريدات قائلاً: "عدم حضور نجم عالمى حفل لن يتم تتويجه فيه حتى لو مقام فى بلده هو أمر كروى بحت ليس له أى أبعاد أخرى حدث من قبل مع كثير من اللاعبين فهو حزن بشرى طبيعى على مجهود تمنى اللاعب أن يكافأ عليه، فاستضافة مصر للحفل يجعل شىء من العتاب مقبول ولكن الهجوم الشديد على اللاعب وانتهاز الفرصة لتحويل الأمر إلى مقارنات مع غيره ومزايدات على دعم بلده شىء غير مفهوم وغير مبرر وغير مقبول".





وأضاف إكرامى "لاعب الكره مهما علا شأنه ونجوميته فى النهاية هو بشر لا يمكن أن يتحلى بالمثالية دائما فظهور صلاح فى الحفل مع علمه بعدم التتويج هو قمة الروح الرياضية التى لا يمكن أن تكون ميزاناً للحكم مع العلم إنى تمنيت حضوره تفادياً لهذا اللغط الذى أخشى أن يؤثر على تركيزه فيما تبقى من الموسم".

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وتوج صلاح منذ قليل رسمياً، بجائزة أفضل هدف فى العقد الأخير مع الريدز، وأعلن ليفربول عبر موقعه الرسمى على الإنترنت، عن فوز هدف محمد صلاح الذى أحرزه فى شباك توتنهام بالدورى الإنجليزى فبراير 2018، بجائزة الأفضل خلال العقد الأخير، حيث تسلم الفرعون المصرى الكرة فى الجانب الأيسر لمرمى توتنهام هوتسبير، وراوغ أربعة لاعبين قبل تسديد الكرة فى الشباك، وجاء هذا بعد استطلاع شارك فيه نحو 40 ألف من مشجعى النادى الإنجليزى.

وينافس محمد صلاح نجم ليفربول زميله السنغالى ساديو مانى ورياض محرز جناح مانشستر سيتى، على التتويج بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2019 بالحفل المقرر إقامته التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، بالغردقة.