شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونيس يعلن قائمة وادى دجلة لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى للفريق الكروى الأول لنادى وادى دجلة قائمة فريقه التى ستتوجه إلى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة سموحة غدا فى الجولة الثانية عشر بمسابقة الدورى المقرر إقامتها باستاد المكس، حيث تم نقل المباراة إليه نظرا لوجود اعمال صيانة باستاد الإسكندرية، وضمت قائمة وادى دجلة كلاً من محمد عبد المنصف، خالد وليد، رجب عمران، خالد رضا، عبد الله محمود، محمود مرعي، عبد الرحمن بودى، أحمد سعيد، محمذ هلال، اسحاقو يعقوبو، محمد عبد العاطى، بسام وليد، حسام عرفات، بوزاس فاسيلوس، عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، عمرو مرعى، أحمد رمضان بيكهام، حسين زكرى، محمد رضا.

وفكّرت إدارة وادى دجلة فى الإطاحة باليونانى تاكيس جونيس من القيادة الفنية بعد سلسلة النتائج السيئة التى حققها الفريق واخرها الخسارة من طلائع الجيش بنتيجة 3 / 1، إلا أن قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه فى عقد الخواجة اليوناني والبالغ قيمته 125 ألف دولار وقف حائلا دون ذلك.

وكان حسام حسن اختار 20 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق، وجاءت قائمة سموحة كالتالى:- حراسة المرمى: الهانى سليمان وحسين تيمور -خط الدفاع: رجب نبيل، أحمد أبو الفتوح، شريف رضا، محمد الترهونى، أحمد جمال- خط الوسط: محمد نادى، أحمد حمص، يوسف ديوب، محمود حليمو، محمد كوفى، ناصر ماهر، خالد محمد، إيدى إيمومو، سلامة أحمد، كريم يحيى -خط الهجوم: أحمد حسن مكى، رونالد وانجا، حسام حسن.ويحتل سموحة المركز الخامس برصيد 17 نقطة، بينما يحتل دجلة المركز الأخير برصيد 6 نقاط فقط.