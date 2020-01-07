شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشوط الأول.. أسوان يتقدم على الجونة بهدف الصباحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة أسوان والجونة، المقامة حالياً على استاد أسوان بمنافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري العام، بتقدم أبناء الجنوب بهدف نظيف، سجله محمد الصباحي لاعب أسوان من ركلة جزاء في الدقيقة 15 من أحداث اللقاء.

بدأ أسوان المباراة بمبادرة هجومية مستغلاً عامل الأرض، وحصل أبناء الجنوب على أكثر من ركلة ثابتة لكنها كانت بعيدة عن منطقة جزاء فريق الجونة، وفرض تماسيح النيل هيمنتهم على وسط الملعب في الدقائق الخمس الأولى.

واستطاع مسعد عوض حارس أسوان أن يبعد الخطورة عن مرماه في الدقيقة الثامنة بعد تصدية لركنية جوناثان نجويم لاعب الجونة، حيث حول الكرة بأطراف أصابعه بعيداً عن المرمى.

احتسب حكم اللقاء أحمد الغندور ركلة جزاء لأبناء الجنوب في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول، بعد تدخل محمد محسن ليلة لاعب الجونة على عبد العزيز إمام لاعب أسوان، داخل منطقة الجزاء، سجلها محمد الصباحي صانع ألعاب أسوان في الدقيقة 15، معلناً التقدم لتماسيح النيل.

تحول اللعب بعد الدقيقة 15 وواصل لاعبو الجونة الضغط الهجومي لتعديل النتيجة، لكن دون خطورة حقيقية على مرمى مسعد عوض حارس أسوان، وانحصر اللعب في وسط ملعب الفريقين.

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تواصلت الهجمات الخطيرة من جانب فريق الجونة في الربع ساعة الأخيرة، لكنها تحطمت على دفاعات أبناء الجنوب الذين حالوا دون إحراز الجونة لهدف التعادل وتصدى مسعد عوض حارس أسوان لأكثر من فرصة خطيرة.

واحتسب حكم المباراة دقيقتين وقت بدل من ضائع، قبل أن ينتهي اللقاء في الدقيقة 47 بتقدم أسوان بهدف نظيف خلال أحداث الشوط الأول .

بدأ أسوان المباراة بتشكيل مكون من: مسعد عوض، مصطفى دويدار، إبراهيم القاضي، محمد جابر، محمد اسماعيل، هيثم الفيل، أحمد عامر، أحمد فتحي، إبراهيم جلال، محمد الصباحي، عبد العزيز إمام.

فيما بدأ الجونة اللقاء بتشكيل مكون من: محمود الغرباوي، خالد صبحي، محمد نجيب، باسم علي، جوناثان نجويم، أكرم توفيق، محمد ليلة، أحمد عموري، عمرو بركات، أحمد ياسر ريان، أحمد حمدي.

ويحتل أسوان المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى مباراة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 19 هدفاً، فيما يحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى مباراتين وخسر 6 لقاءات، وسجل لاعبوه 8 اهداف وتلقت شباكه 16 هدفاً.