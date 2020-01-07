طرد حسام غالي من مواجهة أسوان والجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تلقى حسام غالي، مدير الكرة بنادي الجونة، طردا خلال تواجده في مواجهة فريقه أمام اسوان في الجولة الـ12 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

واعترض حسام غالي على قرارات الحكم، ليدخل في مشادة معه تطورت لتعرضه للطرد في الدقيقة 87 من زمن المباراة.

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وتقدم محمد الصباحي بالهدف الأول لأسوان في الدقيقة 15 من عمر المباراة عن طريق ركلة جزاء، بعدما احتسب حكم اللقاء أحمد الغندور خطأ على دفاع الجونة.

وفي الدقيقة 61، احتسب الغندور، حكم المباراة ركلة جزاء أخرى لأسوان، أهدرها الصباحي بطريقة غريبة، قبل أن يتمكن أحمد حمدي من تسجيل التعادل من ركلة جزاء.

وانتهت المباراة بين الجونة واسوان بتعادل الفريقين بنتيجة 1-1، ليحصل كل فريق على نقطة المباراة.