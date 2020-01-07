استبعاد غانا من تصفيات أولمبياد طوكيو للطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تلقى منتخب غانا للكرة الطائرة ضربة قوية قبل انطلاق تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، بعد قرار استبعادها من جانب اللجنة المنظمة للبطولة.

وأكد الاتحاد المصري للكرة الطائرة عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، أن قرار استبعاد غانا جاء في ظل عدم وصول الفريق إلى مصر حتى الآن.

Advertisements

وتستضيف مصر التصفيات الأفريقية المؤهلة للأولمبياد، المقرر أن تنطلق المباريات بداية من اليوم، الثلاثاء، بمواجهة تجمع مصر مع الجزائر.

وبحسب جدول التصفيات، فكان من المقرر ان يواجه منتخب غانا نظيره التونسي، مساء اليوم الثلاثاء، في أولى مباريات التصفيات، إلا أن المواجهة تم إلغاءها.

وبعد استبعاد غانا، ستستكمل التصفيات بين الأربع منتخبات وهم تونس، الكاميرون، الجزائر إلى جانب مصر مستضيف المسابقة.