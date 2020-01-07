إكرامي معلقا على غياب صلاح: العتاب مقبول.. تمنيت حضوره.. ولكنه أمر كروي بحت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

علق شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي، على غياب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عن حضور احتفالية الاتحاد الإفريقي "كاف"، للإعلان عن جوائز عام 2019.

ويتنافس صلاح مع زميله في الريدز ساديو ماني، ورياض محرز نجم مانشستر سيتي على جائزة أفضل لاعب إفريقي.

وقال إكرامي في تغريدة عبر تويتر: "عدم حضور نجم عالمي حفل لن يتم تتويجه فيه حتي لو مقام في بلده هو أمر كروي بحت ليس له أي ابعاد اخري حدث من قبل مع كثير من اللاعبين فهو حزن بشري طبيعي علي مجهود تمني اللاعب أن يكافأ عليه".

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وأكمل: "استضافة مصر للحفل يجعل شيء من العتاب مقبول، ولكن الهجوم الشديد علي اللاعب و انتهاز الفرصة لتحويل الأمر الي مقارنات مع غيره و مزايدات علي دعم بلده شيء غير مفهوم وغير مبرر و غير مقبول".

واختتم: "لاعب الكرة مهما علا شأنه و نجوميته في النهاية هو بشر لا يمكن ان يتحلي بالمثالية دائما فظهور صلاح في الحفل مع علمه بعدم التتويج هو قمة الروح الرياضية التي لا يمكن ان تكون ميزاناً للحكم مع العلم إني تمنيت حضوره تفادياً لهذا اللغط الذي اخشي ان يؤثر علي تركيزه فيما تبقي من الموسم".

وتقام الاحتفالية في مدينة الغردقة في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، بمسرح عائم تم تجهيزه خصيصا للجائزة.