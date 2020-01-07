"مولوتوف كاد يودي بحياة حكم".. صاحب الواقعة يروي لحظات الرعب والفزع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

لم يتوقع أحد أن تنقلب المباراة رأسًا على عقب وتنهتي بشكل درامي، كانت الأمور تسير في مسارها الصحيح، انطلقت المباراة في تمام الثانية والنصف عصر الأحد الماضي بين فريقي اتحاد الشجاعية واتحاد خان يونس على ملعب الأول بالجولة الـ15 من دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم في قطاع غزة.

أحداث المباراة كانت تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين، وعند حلول الدقيقة 65 من عمر اللقاء، قام أحد المشجعين بإلقاء قنبلة صوت (مولوتوف) على الحكم المساعد محمد خطاب لتنفجر في وجه ويتعرض للإغماء.

تم نقل خطاب إلى المستشفى وسط حالة من الفزع بعدما تمزق القميص الخاص به وتعرض لحروق في الوجه والكتف والصدر، ثم اضطر "هاني مسمح" حكم المباراة لإطلاق صافرة النهاية بحلول الدقيقة 77.

الخليج 365، تواصل مع الحكم المساعد ليروي لحظات الفزع التي عاشها داخل الملعب.. يقول خطاب: "كنت حكم مساعد ثانٍ في المباراة، كان خلفي من الجهة الشرقية لمدرج الملعب جمهور اتحاد الشجاعية، ومع حلول الدقيقة 62 تقريبًا تم إلقاء قنبلة صوت في اتجاهي".

Advertisements

يضيف خطاب: "قنبلة الصوت هذه تحتوي بداخلها على مواد متفجرة، توضع في أنبوب بلاستيكي، وبها فتيل اشتعالي يتم إشعاله بعود ثقاب وبعد ثواني ينفجر".

يضيف خطاب: "لم أتمالك نفسي عندما انفجرت القنبلة في وجهي، تعرضت لحالة إغماء في الملعب، وعند استفاقتي فوجئت بحروق في كتفي وصدري، تم نقلي إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب".

من جانبها أدانت رابطة مشجعي نادي اتحاد الشجاعية، ماحدث للحكم المساعد خلال مباراة فريقها أمام اتحاد خان يونس، وقالت في بيان لها إن مشجعي الفريق لم يحضروا معهم أدوات التشجيع، لافتة إلى أن الجماهير القليلة التي حضرت المباراة تواجدت على نفقتها الخاصة لعدم توافر وسيلة نقل.