تأهيل جمعة وانتظام أوباما وراحة لعبدالغني في مران الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

خاض لاعبو نادي الزمالك تدريبهم ظهر اليوم، الثلاثاء، في إطار الاستعداد لملاقاة زيسكو الزامبي يوم الجمعة القادم، في إطار مباريات دوري أبطال أوروبا.

وشهد تدريب الزمالك انتظام يوسف إبراهيم "أوباما" في التدريبات الجماعية، بعد حصوله على راحة الإثنين.

وخاض عبد الله جمعة تدريبات تأهيلية بالركض الخفيف حول الملعب، قبل أن يتوجه إلى صالة الألعاب البدنية لاستكمال برنامج رفع اللياقة البدنية الخاص به.

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وجاءت تدريبات جمعة بناء على قرار من المدير الفني، باتريس كارتيرون، الذي خصص برنامج تأهيلي بدني للاعب.

وقرر عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى الزمالك، اكتفاء محمد صبحي حارس الفريق بأداء تدريبات تأهيلية، وإراحته من المران الجماعي بسبب شعوره بإجهاد عضلي.

وحصل محمد عبد الغني على راحة لليوم الثاني على التوالي بناء على قرار من كارتيرون، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية بداية من غدًا، الأربعاء.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع زيسكو الزامبي في استاد السلام يوم الجمعة القادم، في إطار مباريات الجولة الرابعة من مجموعات دوري الأبطال.