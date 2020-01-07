أسوان يتقدم علي الجونة بركلة جزاء في الشوط الأول

أنهى فريق أسوان الشوط الأول متفوقًا على نظيره الجونة بهدف نظيف، وذلك في اللقاء يقام بينهما على ملعب أسوان، في إطار الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز المصري.
وسجل محمد الصباحي لاعب أسوان هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 15من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة.
وبدأ أسوان اللقاء بتشكيل مكون من
حراسة المرمى : مسعد عوض.
خط الدفاع : مصطفى دويدار، إبراهيم القاضى، محمد جابر، محمد إسماعيل.
خط الوسط : هيثم الفيل، أحمدعامر، أحمد فتحى، إبراهيم جلال.
خط الهجوم : محمد الصباحى، عبد العزيز إمام.
في المقابل بدأ الجونة اللقاء بتشكيل مكون من
حراسة المرمى : محمود الغرباوى.
خط الدفاع : خالد صبحى، محمد نجيب، باسم علي، جوناثان نجويم.
خط الوسط : أكرم توفيق، محمد ليلة، أحمد عمورى، عمرو بركات.
خط الهجوم : أحمد ياسر ريان، أحمد حمدى.
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