أسوان يتقدم علي الجونة بركلة جزاء في الشوط الأول

أنهى فريق أسوان الشوط الأول متفوقًا على نظيره الجونة بهدف نظيف، وذلك في اللقاء يقام بينهما على ملعب أسوان، في إطار الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز المصري. وسجل محمد الصباحي لاعب أسوان هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 15 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة. من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة. وبدأ أسوان اللقاء بتشكيل مكون من حراسة المرمى : مسعد عوض. خط الدفاع : مصطفى دويدار، إبراهيم القاضى، محمد جابر، محمد إسماعيل. خط الوسط : هيثم الفيل، أحمد عامر، أحمد فتحى، إبراهيم جلال. عامر، أحمد فتحى، إبراهيم جلال. خط الهجوم : محمد الصباحى، عبد العزيز إمام. Advertisements في المقابل بدأ الجونة اللقاء بتشكيل مكون من حراسة المرمى : محمود الغرباوى. خط الدفاع : خالد صبحى، محمد نجيب، باسم علي، جوناثان نجويم. خط الوسط : أكرم توفيق، محمد ليلة، أحمد عمورى، عمرو بركات. خط الهجوم : أحمد ياسر ريان، أحمد حمدى.

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